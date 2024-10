Prima che spopolassero gli agenti immobiliari influencer come Gianluca Torre, che è tra i più noti insieme alle colleghe Ida Di Filippo e Mariana D’Amico di “Case a prima vista“, è stata Paola Marella a trovare il successo vendendo casa. Nata come architetto e, appunto, agente immobiliare, divenne anche conduttrice, contribuendo al grande successo che hanno riscosso i programmi televisivi legati al settore del mercato immobiliare, non solo su Real Time, ma anche su La7 e Sky.

Se il panorama degli influencer si è allargato al mondo immobiliare il merito è stato anche di Paola Marella, morta recentemente all’età di 61 anni per un tumore al pancreas. Di fatto, ha creato un genere, facendo diventare popolari le trasmissioni su case e arredamento. La sua carriera ha registrato una svolta nel 2007, quando fu scelta da Real Time per condurre il primo reality sulla casa, cioè “Cerco casa disperatamente“, un format semplice che però ha aperto la strada a programmi come quello di cui è co-protagonista Gianluca Torre. Ha ispirato anche con il suo stile, come il suo garbo e l’eleganza.

DA PAOLA MARELLA A GIANLUCA TORRE: UN NUOVO GENERE TV DI SUCCESSO

Grazie al successo ottenuto con “Cerco casa disperatamente“, con cui vennero superate tutte le aspettative, vennero creati spin off. Nel frattempo, lei ha condotto altri programmi, passò a Sky per poi tornare a Discovery. Di fatto è stata la pioniera del genere.

Anche Gianluca Torre prima di diventare una star di Real Time e dei social, dove offre visite guidate e tour virtuali per mostrare le dimore più belle che si vendono a Milano e altrove, aveva maturato una grande esperienza come agente immobiliare, mostrando una professionalità e uno stile che ricordano proprio Paola Marella e che gli hanno permesso di diventare un vero e proprio influencer del settore, sicuramente tra i più popolari.

In tanti hanno tratto ispirazione proprio da lei non solo per rinnovare la propria casa, ma anche il proprio look, i cui tratti caratteristici in entrambi i casi erano semplicità e raffinatezza.