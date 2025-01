Eleonora Giorgi è diventata mamma per la seconda volta, dopo aver messo al mondo qualche anno prima il primogenito Andrea Rizzoli, nel 1991. È proprio il 22 ottobre del 1991 che a Roma è nato Paolo Ciavarro, venuto dal mondo dall’amore tra la bellissima attrice e Massimo Ciavarro, a sua volta attore e produttore cinematografico. Il figlio di Eleonora Giorgi si è appassionato fin da piccolo al mondo della televisione, cominciando la sua carriera televisiva nel 2013, quando ha preso parte con il papà a Pechino Express, programma di Rai 2. Paolo all’epoca aveva appena 22 anni ma quel mondo lo ha affascinato a tal punto da decidere di rimanerci dentro. L’esperienza a Pechino Express è finita con un quinto posto per Massimo Ciavarro e Paolo: da quel momento, il figlio ha cominciato il suo percorso televisivo che nel 2016 lo ha portato a Forum in qualità di collaboratore del programma tv.

Entrato nel cast del programma di Canale 5 e dello spin-off pomeridiano Lo sportello di Forum, con Barbara Palombelli alla conduzione, Paolo Ciavarro si è fatto conoscere arrivando anche a condurre il day-time di Amici su Real Time nel 2017. Nel 2020 è arrivata la svolta per il figlio di Eleonora Giorgi che ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, classificandosi secondo e trovando l’amore con Clizia Incorvaia, conosciuta proprio dentro la casa. I due hanno un figlio, Gabriele, e sono sposati.

Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi: “Le ho sempre raccontato tutto”

Paolo Ciavarro, prima di approdare in tv, ha studiato in Inghilterra. Una volta tornato in Italia ha accettato l’offerta di Forum senza prima rendere chiedere consiglio ai genitori, che si sono trovati così davanti al fatto compiuto. Nonostante ciò, il figlio di Eleonora Giorgi ha intrapreso la strada che preferita per lui stesso, riuscendo nel suo intento. Oggi è molto attivo anche sui social, lavorando con la moglie Clizia Incorvaia: i due sono molto seguiti dal pubblico che ha avuto modo di conoscerli e apprezzarli al Grande Fratello Vip. Al suo fianco c’è sempre la mamma Eleonora Giorgi, con la quale il figlio Paolo ha un rapporto ottimo: “Non è stata ingombrante, le ho sempre raccontato tutto da solo” ha rivelato qualche tempo fa Ciavarro.