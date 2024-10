Paradise City, diretto da Chuck Russell

Lunedì 28 ottobre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione del 2022 dal titolo Paradise City.

La pellicola è diretta dal regista Chuck Russell, celebre per avere curato le riprese del lungometraggio di successo The Mask.

I protagonisti sono interpretati da due grandi stelle di Hollywood: Bruce Willis, diventato famoso a livello internazionale per il personaggio del poliziotto John McClane nella saga cinematografica Die Hard, e John Travolta, indimenticabile nei film di fama internazionale La febbre del sabato sera e Grease.

La coppia, che aveva già collaborato nel film Pulp Fiction (1994), era stata scelta dalla produzione nel 2006, ma solo nel 2021 è stato finalmente annunciato il progetto cinematografico di Paradise City.

Nel cast anche: Stefano Dorff, Blake Jenner, Praya Lundberg, Corey Grande e Branscombe Richmond.

Chi sono i sei figli di Luca Barbareschi?/ L’attore: “Come papà mi definisco un burbero benefico…”

La trama del film Paradise City: due protagonisti di Pulp Fiction ancora insieme per l’ultima volta

Paradise City racconta le vicende di Ryan Swan (Blake Jenner), mosso dal profondo desiderio di vendicare la morte di suo padre, Ian Swan (Bruce Willis), uno dei più importanti e abili cacciatori di taglie.

Tutti sono convinti che Ian sia stato ucciso durante uno dei suoi lavori nella zona di Maui, nell’arcipelago delle Hawaii.

Veronica, chi è la corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne/ Nuova esterna e cresce il feeling

Ryan è determinato a scoprire la verità sull’uccisione di suo padre e ad individuare i responsabili di questo omicidio per ottenere giustizia

Per riuscire nella sua missione, il giovane chiede aiuto a un vecchio amico di suo padre, Robbie Cole (Stephen Dorff), e ad un’agente privato del luogo, Savannah (Praya Lundberg).

Riuscire a risolvere questo mistero si rivelerà molto più complicato del previsto, e Ryan e i suoi partner dovranno superare molteplici difficoltà, affrontando il crudele boss criminale Arlo (John Travolta).

Passo dopo passo, Ryan capirà che la verità dietro la scomparsa di suo padre è molto più articolata di quanto avrebbero mai immaginato.

Anticipazione I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente, puntata oggi 28 ottobre 2024/ Due morti choc