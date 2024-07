Patrizio Rispo festeggia un record incredibile per la soap Un posto al sole

Patrizio Rispo è uno degli attori che festeggia le 6.500 puntate di Un Posto al Sole, la storica soap di successo di Rai 3. Lui interpreta Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini a Posillipo, ed è per il pubblico della soap uno dei suoi simboli, ecco perché la sua uscita dallo show potrebbe essere uno shock per tantissimi. Di questa possibilità Rispo ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando in primis del ruolo che ha all’interno di Un posto al sole.

“È come se mi avessero nominato il ministro degli Esteri di Un posto al sole, che sono orgoglioso di rappresentare ovunque me lo chiedano di fare. È un lavoro parallelo”, ha spiegato Rispo, sottolineando poi che “L’impegno sociale è il nostro vanto: raccontare il vissuto quotidiano di questa città, con tutti i suoi temi è la chiave del nostro lavoro. Siamo felici di portare nelle case i problemi di tutti e di esserne di fatto dei testimonial. Siamo di esempio e di sprone e nelle campagne sociali, sempre in prima fila”.

Patrizio Rispo, quale sarà il suo futuro in Un posto al sole?

Ma quale sarà il futuro di Raffaele a Un posto al sole e, dunque, di Patrizio Rispo nella soap? L’attore lascerà lo show? “Prima o poi Rosa sarà titolare della portineria: sì le darò tutte le chiavi. – ha ammesso l’attore – Io farò il pensionato in giardino con il mio cognato Renato (interpretato da Honorato).” Così ha concluso: “La differenza tra noi e loro o con Franco e Ciccio, è che noi andiamo d’accordo da 6.500 puntate, abbiamo grande feeling sulla scena e non litighiamo mai. Abbiamo superato la convivenza di coppia. Certamente continueranno la crisi familiare tra Guido e Mariella e i dissidi per i bambini Federico e Tommaso-Joseph. E proseguirà l’intreccio di storie tra Rosa, Damiano, Viola, Eugenio e Lucia”.