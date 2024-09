Per pochi dollari ancora, diretto da Giorgio Ferroni

Martedì 10 settembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, il film western del 1966 dal titolo Per pochi dollari ancora.

La pellicola è diretta dal regista italiano Giorgio Ferroni, conosciuto anche con lo pseudonimo di Jackson Calvin Padget, noto per avere curato le riprese di numerosi western anni ’60, come Wanted (1967) e Il pistolero segnato da Dio (1968).

Le musiche hanno invece la firma del grande compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone, considerato uno dei più grandi compositori cinematografici e vincitore del Premio Oscar onorario alla carriera.

Il protagonista è interpretato dall’attore e stuntman italiano Giuliano Gemma, che aveva già lavorato con il regista l’anno precedente in Un dollaro bucato.

Al suo fianco l’attore e culturista statunitense Dan Vadis, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione alla serie televisiva Selvaggio west.

Nel cast anche: José Calvo, Ángel del Pozo, Sophie Daumier, Jacques Sernas, Andrea Bosic e Red Carter.

La trama del film Per pochi dollari ancora: assalto al forte di Yuma

Per pochi dollari ancora è ambientato al termine della guerra di secessione, quando alcuni dei membri dell’esercito sconfitto sono ancora imprigionati nelle strutture nordiste, mentre altri tentano le ultime azioni di guerriglia.

In particolare, un gruppo composto da circa 800 soldati è pronto ad assaltare il forte Yuma, assolutamente all’oscuro delle forze nemiche e non sapendo che il comandante intende condurli ad una tragica fine solo per mettere in atto una rapina con una banda di criminali, derubando il forte della sua riserva d’oro.

Intuita la situazione, i nordisti inviano sul posto tre uomini affiancati dal giovane tenente sudista Gary Diamond, che avrà il compito di convincere i suoi vecchi compagni dal desistere da questa azione suicida. La missione si rivela più difficile di quanto avevano immaginato, infatti il protagonista rischia la vita in più occasioni, trovandosi di fronte a numerosi pericoli mortali.

Per fortuna, grazie alla sua abilità e alla sua arguzia, Diamond riesce nella sua impresa pochi attimi prima che l’assalto abbia inizio.