Eleonora Cecere di Non è la Rai ha abbandonato la casa del Grande Fratello 2024. Una decisione sopraggiunta dopo l’ingresso a sorpresa del marito Luigi Gualdieri. Cosa è successo? Cosa ha spinto la ex ragazza di Non è la Rai ad interrompere la sua avventura nella casa più spiata d’Italia? Dopo settimane di indiscrezioni e chiacchiera a mettere i puntini sulle i è stata proprio Eleonora che ha scritto ai fan una lettera. “Ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare” – sono le parole chiare e precisa di Eleonora.

La ex Non è la Rai ha poi spiegato che aver lasciato la casa del GF non significa rinunciare ai suoni per la famiglia, ma semplicemente una sorta di bilanciamento tra il duplice ruolo di mamma e personaggio televisivo. Una scelta condivisibile quella di Eleonora che ha ascoltato il suo cuore tornando così ad abbracciare le figlie che in quel momento avevano bisogno della loro mamma. Non sono mancati dei ringraziamenti al GF: “grazie a tutto il team, la mia esperienza in casa è stata breve, ma ricca di emozioni”

Eleonora Cecere, ecco i motivi perchè ha lasciato la casa del Grande Fratello 2024

Una lettera aperta quella che Eleonora Cecere ha scritto per spiegare i motivi per cui ha abbandonato il Grande Fratello 2024. Non solo, dalle pagine di Chi ha rivelato: “credo che non sia stata capita la motivazione di quello che mio marito mi ha detto”. La ex Non è la Rai ha precisato che dietro la sua decisione non c’entra il marito accusato di essere “maschilista e padre padrone”.

“Se mio marito mi ha chiesto di tornare a casa è perché dovevo tornare a casa per le mie figlie” – ha detto la ex Non è la Rai. Il motivo sono state le sue figlie, due bambine che sentivano la mancanza della madre e che hanno iniziato ad avere problemi anche tra i banchi di scuola come raccontato dalla mamma: “Non vivevano serenamente e non andavano più bene a scuola”.

