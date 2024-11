Federica Petagna conferma di aver baciato Alfonso D’Apice al Grande Fratello 2024 e spiega perché lo ha fatto

Poche settimane nella Casa del Grande Fratello 2024 sono bastate a Federica Petagna per diventare la protagonista assoluta. La sua complicata situazione amorosa è finita al centro di molteplici discussioni sia dentro che fuori dalla Casa, soprattutto da quando ha fatto il suo ingresso anche Stefano Tediosi. È cosa nota a chi ha seguito le vicende della ragazza a Temptation Island 2024 e poi fuori che Federica ha chiuso la sua storia con Alfonso D’Apice per iniziare poi a frequentare Stefano.

Daiami, chi è la mamma di Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024/ “Ha sofferto tanto, prima non mi capiva…”

Eppure, nell’ultima settimana, non solo si è vociferato di una frequentazione di Federica con altri due ragazzi oltre Stefano, ma è venuto a galla che Petagna avrebbe anche baciato il suo ex Alfonso nella Casa del Grande Fratello. A confessarlo è stato proprio lui, facendo infuriare Federica, che ha dunque avuto un acceso confronto con il suo ex.

Simone Costa, chi è l’ex fidanzato di Yulia Bruschi Grande Fratello 2024/ Retroscena choc: “L’ha denunciata!”

“Ho fatto del male ma volevo capire”: lo sfogo di Federica Petagna

Proprio durante la loro discussione, Federica Petagna ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a baciare il suo ex. “Il bacio c’è stato perché non è una persona indifferente, – ha ammesso – mi sono fatta prendere da tante cose e il mio pensiero era che se le cose fossero andate diversamente tra noi non stavamo qua ed egoisticamente mi sono messa lì ed è scattato questo bacio, ho pensato a me perché volevo capire, facendo forse del male a due persone, ma volevo capire.” È chiaro però che questo gesto mette Federica in una posizione ancor più precaria: la ragazza dovrà fare i conti con accuse e situazioni intricate, che potrebbero causarle più di qualche critica nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2024. Pare, infatti, sia in arrivo per lei un altro ragazzo che ha qualcosa da dirle…