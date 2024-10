Dopo una sola stagione e con particolari apprezzamenti da parte del pubblico, Flora Canto ha lasciato I Fatti Vostri, ma perchè? La moglie di Enrico Brignano è ormai da anni volto fisso della televisione italiana e, anche grazie alle sue qualità di attrice, riesce sempre a fare breccia nel pubblico per simpatia e carisma. Eppure, l’esperienza nel programma mattutino che poteva rivelarsi longeva si è invece conclusa dopo solo un anno. Diversi sono stati i rumor sulle ragioni dell’addio, soprattutto in estate, ma ad oggi non sembra esserci una palese ragione alla base della separazione.

Perchè Flora Canto ha lasciato I Fatti Vostri? Per rispondere a tale interrogativo è necessario ricostruire le ultime voci circolate nel periodo successivo alla separazione. Tra i tanti rumor, si era parlato anche di una possibile gravidanza; circostanza smentita con ironia dal conduttore, Tiberio Timperi, che parlando della partenza rimandata asserì: “Abbiamo un ritardo di una settimana ma posso garantire che nessuno di noi è in dolce attesa”.

Flora Canta, l’addio a I Fatti Vostri come scelta professionale? “La volontà dell’artista…”

I rumor sulla gravidanza hanno dunque avuto vita breve, ancora in auge sul perchè Flora Canto ha lasciato I Fatti Vostri le voci sulla possibilità di cambiare sponda televisiva, dunque passando a Mediaset. In occasione della presentazione dei palinsesti alcune settimane fa, il nome dell’attrice non è però stato pronunciato a proposito di nuovi progetti e trasmissioni. Non sfuma però tale possibilità dato che, a stagione in corso, spesso le reti si arricchiscono con nuovi programmi e volti.

A prescindere dal perchè Flora Canto – moglie di Enrico Brignano – ha lasciato I Fatti Vostri, l’attrice non è di certo ferma ai box, anzi. Attualmente pare si stia dedicando principalmente alla sua passione per il teatro, forse in attesa di capire quale progetto potrebbe dare giustizia alle sue qualità. A tal proposito, in estate TvBlog aveva spiegato, ricollegandosi alle ragioni dell’addio a I Fatti Vostri: “… Non si tratterebbe di una bocciatura, ma della volontà da parte dell’artista di lavorare in un contesto con una sua maggiore valorizzazione”.