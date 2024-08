Per la serie, dissing al veleno e dove trovarli: come ormai consuetudine, terreno fertile per baruffe a distanza e scontri infuocati è ancora Tik Tok, piattaforma sempre più in crescita e abitata da numerosi content creator. Protagoniste indiscusse delle ultime ore Regina e Cara, amiche inseparabili e improvvisamente acerrime nemiche stando agli ultimi battibecchi emersi sui social. Ma perchè Regina e Cara hanno litigato? Il trend impazza sui social e cerchiamo dunque di fare chiarezza sulla vicenda.

Per capire perchè Regina e Cara hanno litigato bisogna riavvolgere il nastro a qualche giorno fa quando entrambe avrebbero dovuto prendere parte ad una serata a Palermo. La regina del ‘Zeeetta’ si sarebbe però dovuta assentare – come ricostruisce Novella 2000 – per via di un malore del proprio gatto. La collega e amica – o ex amica – si sarebbe dunque infervorata accusando la Tiktoker di mancanza di rispetto nei confronti del locale che avrebbe dovuto ospitarle così come nei confronti dei suoi fan.

Regina e Cara ai ferri corti: Tik Tok in ‘subbuglio’: “Ecco perchè hanno litigato…”

Da quanto ricostruito sono poi volate parole pesanti, accuse forti; molti si sono imbattuti nei video in maniera frammentaria per via dell’algoritmo di Tik Tok e non tutti sono riusciti a capire fin da subito perchè Regina e Cara hanno litigato. L’unica cosa che è apparsa subito chiara è che la questione sia tutt’altro che facile da dirimere. “Il tuo personaggio cadrà, non ti crede più nessuno”, ha affermato la prima – come riprota Novella 2000 – scatenando la furia di Cara che ha addirittura ‘minacciato’ di chiudere l’account che però ad oggi risulta ancora funzionante. Ecco dunque spiegato il motivo per cui Regina e Cara hanno litigato; chissà se in virtù dell’amicizia che le legava fino a poco tempo fa riusciranno a superare le attuali ruggini.