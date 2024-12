Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri, diretto da Thor Freudenthal

Venerdì 6 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:45, il film fantasy e d’avventura del 2013 dal titolo Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri.

Il film è diretto dal regista tedesco Thor Freudenthal, diventato famoso per avere curato le riprese del film per ragazzi Diario di una schiappa (2010).

Le musiche hanno invece la firma del compositore Andrew Lockington, autore della colonna sonora di Viaggio al centro della terra 3D (2008).

La pellicola è il sequel di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini e vede anche in questa occasione come protagonista l’attore Logan Lerman, conosciuto per avere interpretato il ruolo di Jonah Heidelbaum nella serie Hunters. Al suo fianco ancora una volta l’attore Brandon T. Jackson nei panni del satiro Grover Underwood e l’attrice Alexandra Daddario in quelli di Annabeth Chase. Nel cast del film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri anche Douglas Smith, Leven Rambin, Jake Abel, Paloma Kwiatkowski, Grey Damon, Stanley Tucci, Nathan Fillion, Sean Bean e Anthony Head.

La trama del film Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri: il mito di Crono

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri si apre con l’immagine di 4 giovani (Annabeth, Luke, Grover e Talia) che riescono a fuggire da un terribile mostro nascondendosi nel Campo Mezzosangue, luogo in cui dimorano tutti i semidei.

Talia decide di sacrificare la propria vita per salvare quella dei compagni e suo padre Zeus decide di trasformarla in un albero magico che proteggerà per sempre questo luogo sicuro.

Passano 7 anni e Percy, che ha scoperto nel capitolo precedente di essere un semidio, trascorre le sue giornate in totale serenità nel Campo Mezzosangue con i suoi nuovi amici Annabeth, Grover, Clarisse e il suo fratellastro Tyson.

Un giorno un essere mitologico riesce ad attraversare la barriera del campo attaccando i presenti.

Nel frattempo Percy viene avvicinato da Luke Castellan che gli svela di essere a conoscenza di una profezia che lo riguarda e lo invita ad unirsi alla sua causa. Ben presto il signor D e il centauro Chirone scoprono una terribile notizia: Talia sta morendo e il Campo Mezzosangue non è più un posto sicuro.

Per fortuna Annabeth riesce a scoprire una possibile cura per l’albero e insieme ai suoi amici parte alla ricerca del famoso Vello d’Oro. Giunto presso l’Oracolo, il protagonista scopre la profezia a lui legata: solo uno dei discendenti di Zeus, Ade e Poseidone può impedire il ritorno di Crono, il più terribile dei Titani.

Luke, infatti, è proprio alla ricerca del Vello d’Oro con la speranza di riuscire a liberare Crono e distruggere definitivamente l’Olimpo. Per il gruppo di amici riuscire a portare a termine questa missione e salvare Talia e tutti gli semidei sarà molto più difficile del previsto.