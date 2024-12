Perla Maria Paravia è figlia unica?

Perla Maria Paravia sta provando a vivere con leggerezza e spensieratezza l’avventura nella casa del Grande Fratello 2024 dove, però, non mancano i momenti di riflessione. Capita spesso che i concorrenti si raccontino aprendo il proprio cuore e svelando dettagli inediti delle proprie vite. Zeudi Di Palma, ad esempio, durante il gioco del maglione con Lorenzo Spolverato, ha parlato della propria famiglia soffermandosi sui sacrifici fatti dalla mamma per crescere lei, il fratello e la sorella.

Anche Perla Maria ha così deciso di raccontarsi e, durante un momento trascorso in piscina con gli altri concorrenti, ma senza mamma Maria Monsè, ha parlato non solo del rapporto con la mamma ma, in generale, della propria famiglia. Perla ha così svelato di non essere figlia unica ma di avere una sorella più grande, figlia del papà Salvatore Paravia. Tra le due sorelle, però, il rapporto non sarebbe forte.

Perla Maria Paravia e il rapporto con la sorella

Entrata nella casa del Grande Fratello 2024 da una settimana, Perla Maria Paravia si sta facendo conoscere senza filtri. Durante una chiacchierata con Shaila Gatta ha spiegato di avere un rapporto speciale con i genitori, in particolare con mamma Maria Monsè, a cui racconta tutto. Tra le due, tuttavia, non mancano le incomprensioni come capita a tutte le mamme e figlie. Perla, però, durante la conversazione con Shaila, si è soffermata soprattutto sul rapporto con la sorella.

Perla ha spiegato di non riuscire a vedere la sorella con continuità e di vederla solo una volta l’anno. “Non mi chiama mai”, ha spiegato la 18enne che durante la permanenza nella casa, con la complicità del Grande Fratello, potrebbe anche riuscire a recuperare il rapporto con la sorella. Nelle prossime puntate del reality show, dunque, Alfonso Signorini indagherà su tale rapporto?

