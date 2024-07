Petit/ “Amici? E’ una gara però ti fa crescere tanto” e sulla fidanzata “sento il bisogno di stare con lei”

Da Amici al grande successo: è il caso di Petit, uno dei giovani talenti nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. A poche settimane dalla fine del programma, Petit è uno dei cantanti più ascoltati e trasmessi dalle radio e in occasione di una intervista rilasciata a Radio Deejay ha raccontato quanto il talent show sia stato importante nella sua vita personale ed artistica. “Ora che sono uscito sono molto felice perché comunque sto vivendo il calore e il supporto di tutto il pubblico” – ha detto Petit che soffermandosi poi sul programma Amici ha precisato – “quando stai lì c’è attenzione, sei sempre giudicato perché ci sono sempre classifiche, è una gara però ti fa crescere tanto”.

Non solo, Petit ha parlato con Wed anche della passione per la musica e di come ha iniziato a scrivere giovanissimo a soli 14 anni le sue prime canzoni dopo un evento molto difficile della sua vita: la morte della nonna Miriam. “Quando nonna se n’è andata ho vissuto un periodo un po’ di ansia. A me piaceva tanto la musica, ascoltavo e da lì ho tirato fuori tutto. Ho tirato fuori l’ansia che avevo dentro e ho iniziato a scrivere a 14 anni” – ha detto il giovane cantante.

Petit e la storia d’amore con la fidanzata Marisol

Durante l’esperienza televisiva di Amici di Maria De Filippi, Petit ha anche avuto la possibilità di conoscere Marisol, una ballerina allieva della scuola più seguita d’Italia. Lezione dopo lezione tra i due è scattata la scintilla e si sono perdutamente innamorati iniziando così sotto i riflettori una storia d’amore. Petit anche dopo la fine di Amici di Maria De Filippi continua la sua relazione con la fidanzata Marisol a cui è sempre più legato, anzi una volta uscito dal programma ha sentito tantissimo la sua mancanza.

“Io l’ho capito – soprattutto con la lontananza, ora che siamo usciti – con la mancanza proprio sua. Quindi il bisogno di stare con lei. Poi se stai bene quando ci stai insieme” – ha detto Petit parlando della fidanzata Marisol.











