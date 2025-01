Pets – Vita da animali: il film d’animazione

Domenica 5 gennaio 2025 andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, il film d’animazione del 2016 dal titolo Pets – Vita da animali. La pellicola è prodotta in collaborazione da Universal Pictures e Illumination Entertainment ed è diretta dai regista Chris Renaud, noto per avere curato anche tutta la saga di “Cattivissimo Me”, e Yarrow Cheney, al suo esordio sul grande schermo. Le musiche di Pets – Vita da animali sono invece realizzate dal compositore francese Alexandre Desplat, candidato per ben 11 volte al Premio Oscar nel corso della sua carriera (di cui 2 vinti per le colonne sonore di “Grand Budapest Hotel” e “La forma dell’acqua – The Shape of Water”).

Il doppiaggio in lingua originale di Pets – Vita da animali vede coinvolti diversi nomi affermati a livello internazionale, tra cui: l’attore e comico Louis C.K., conosciuto in particolare per i suoi spettacoli di stand-up comedy; l’attore Eric Stonestreet, celebre per il ruolo di Cameron nella serie tv di successo “Modern Family“; l’attore Kevin Hart, noto in particolare per le sue interpretazioni in “Poliziotto in prova”, “Una spia e mezzo” e “Jumanji – Benvenuti nella giungla”; l’attore Steve Coogan, interprete del generale Ottavio nella serie di “Una notte al museo”. Il doppiaggio in lingua italiana non è da meno, infatti le voci dei protagonisti sono quelle di: Alessandro Cattelan, Pasquale Petrolo (Lillo), Francesco Mandelli e Laura Chiatti.

Pets – Vita da animali: trama del film di Italia 1

Pets – Vita da animali è ambientato in un condominio di Manhattan come tanti altri, dove gli animali domestici che abitano i vari appartamenti, vivono la loro quotidianità senza particolari problemi. Quando i loro rispettivi padroni lasciano la casa per andare al lavoro o a scuola, gli animali si incontrano per passeggiare insieme, sgranocchiare qualche gustoso snack e rilassarsi. In particolare Max è un cagnolino Terrier che è stato salvato dalla strada dalla sua dolce padrona Katie, ma un giorno la sua vita viene stravolta quando la sua umana preferita porta nel loro appartamento un altro randagio, Duke.

Il nuovo arrivato inizia a causare non pochi problemi al protagonista, fino a quando per una serie di eventi la loro strada si incrocia con quella di un coniglio particolarmente cattivo, Nevosetto, che guida una gang di animali che odia gli umani. I due cani fingono a loro volta di detestare gli esseri umani, ma ben presto la loro vera identità di animali domestici viene svelata e Nevosetto dà ordine di ucciderli. Riusciranno i due cagnolini a sopravvivere a questa disavventura, ma sopratutto a ritornare dalla loro amata padrona? Pets – Vita da animali ha ottenuto ottime recensioni da parte di pubblico e critica, incassando più di 875 milioni di dollari in tutto il mondo e aggiudicandosi il primo posto come ” film d’animazione originale non-Disney o Pixar” con l’incasso più alto di tutta la storia cinematografica. Dato l’enorme successo, nel 2019 è stato prodotto anche un sequel, intitolato “Pets 2 – Vita da animali“, che ha visto però Louis C.K. sostituito da Patton Oswalt come doppiatore di Max, poiché il comico è stato coinvolto in alcune pesanti denunce per molestie sessuali.