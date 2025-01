Pierpaolo Pretelli, diventato ancor più famoso negli ultimi anni per via della relazione pubblica con Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, è in realtà un volto già noto al mondo dello spettacolo prima di iniziare la storia d’amore con la modella, influencer e opinionista, dalla quale ha appena avuto il suo secondo figlio, Kian. Pierpaolo, infatti, era già papà di un bambino nato dalla storia d’amore con la bellissima Ariadna Romero, modella cubana dalla quale è nato il suo primo figlio, Leonardo. Più avanti, Pierpaolo si è legato proprio a Giulia Salemi e i due, tra alti e bassi, stanno insieme ormai da qualche anno e hanno deciso di allargare la famiglia con l’arrivo di Kian.

Kian, figlio di Pierpaolo Pretelli: perchè si chiama così? Significato del nome/ "Omaggio alle..."

Ma chi è Pierpaolo Pretelli e perché è famoso? La sua carriera è cominciata molto presto. Il modello, originario di Maratea, in Basilicata, dove è nato nel 1990, è sbarcato in tv come “velino” di Striscia la Notizia. Dopo il trasferimento a Roma per studiare giurisprudenza, infatti, Pierpaolo ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della moda e nel 2013 è arrivata appunto la chiamata di Antonio Ricci che lo voleva nel programma. Da lì è cominciata ufficialmente la carriera di Pierpaolo.

Ariadna Romero, chi è l'ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli? Il figlio Leo/ "Avevo bisogno di lui ma..."

Pierpaolo Pretelli, chi è: reality e programmi tv

Le esperienze televisive di Pierpaolo Petrelli sono state varie e non si limitano solamente a Striscia la Notizia, il primo grande lavoro del modello lucano. Negli anni a seguire, infatti, ha preso parte anche a Temptation Island, come tentatore, e ancora a Uomini e Donne per una breve esperienza durante la quale ha corteggiato Teresa Langella.

Successivamente Pierpaolo Petrelli, ancora, ha preso parte a programmi come Tale e Quale Show ed è diventato opinionista di Domenica In, lanciando anche la sua carriera nel mondo della musica, con i vari singoli pubblicati. Solamente al Grande Fratello Vip, però, ha svoltato la sua vita, conoscendo l’amore.

Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo Pretelli/ L'amore al GF Vip nel 2020, poi il figlio: "Siamo cresciuti"