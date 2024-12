Incredibilmente bella, carismatica e di gran talento, non stupisce che Elena Sofia Ricci sia stata (e sia tutt’ora) una delle donne più corteggiate del mondo dello spettacolo. L’attrice ha avuto, nel corso della vita, varie storie d’amore e liason: non sono mancati infatti né i rumors né i gossip ma i rapporti ufficiali sono stati solamente tre, con due matrimoni. Nel 1991, Elena Sofia Ricci si è legata allo scrittore Luca Damiani ma il matrimonio è durato appena un anno. Nel 1996 si è legata a Pino Quartullo: da questo rapporto è nata Emma, la sua primafiglia, mentre dal 2003 al 2022 è stata sposata con il compositore Stefano Mainetti: con lui ha messo al mondo la sua seconda bambina, Maria. Ma chi sono gli ex fidanzati di Elena Sofia Ricci? Facciamo un passo indietro nella sua vita e andiamo a scoprire qualcosa in più sui rapporti che hanno segnato la vita dell’attrice.

Ex fidanzati di Elena Sofia Ricci. Chi sono Pino Quartullo e Stefano Mainetti: con loro due figlie

Pino Quartullo, dal quale Elena Sofia Ricci ha avuto la primogenita Emma, è un attore ma non soltanto. Nel suo percorso accademico si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico e contestualmente anche al Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Gigi Proietti. Nel frattempo, però, ha preso anche una laurea in architettura, poiché il papà, ingegnere, voleva a tutti i costi che si laureasse. Ha deciso così di frequentare quel corso di studi in modo tale da dedicarsi alla scenografia. Il rapporto tra i due attori ha portato alla nascita di Emma, nata nel 1996. Come i genitori, anche la ragazza è attiva nel mondo dello spettacolo.

Stefano Mainetti, sposato con Elena Sofia Ricci dal 2003 al 2022, è invece un compositore e direttore d’orchestra. Nato a Roma, ha cominciato la sua carriera sotto la guida del grande poeta Giorgio Caproni. Intellettuale a tutto tondo, ha pubblicato anche una serie di libri a sfondo filosofico-musicale. Insieme i due hanno avuto una figlia, Maria, oggi una giovane donna appassionata al mondo dell’arte, come i genitori.