Da agosto a dicembre 2024, con un filo rosso che corrisponde al nome de Il Volo; i tre tenori sono protagonisti da diverse settimane di una polemica che forse avrà fine proprio a partire dai prossimi giorni ora che il motivo del contendere è in corso d’opera e si avvia verso la conclusione. Per chi se lo fosse perso, la scorsa estate – precisamente il 31 agosto – i tre tenori hanno registrato un evento presso la Valle dei Templi di Agrigento, nulla che detto così possa alimentare una polemica. Ma cos’è che ha agitato i social mesi fa e che soprattutto oggi sta ancora alimentando le discussioni? L’evento in questione è Natale ad Agrigento, in onda questa sera – 24 dicembre 2024 – su Canale 5. Le ‘proteste’ del web poggiano dunque sulla scelta sui generis di registrare un evento natalizio in piena estate, con gli spettatori che per l’occasione hanno dovuto anche indossare indumenti invernali.

Scaletta Natale con Il Volo, concerto evento 24 dicembre 2024/ Da ‘Feliz Navidad’ a ‘Capolavoro’

Natale ad Agrigento, il web ‘duro’ contro il concerto de Il Volo registrato in estate ma in onda il 24 dicembre 2024

Come riporta Libero, anche nelle ultime ore è andata avanti la polemica per Natale ad Agrigento, il concerto de Il Volo registrato in estate per la Vigilia di Natale e in onda appunto questa sera su Canale 5. Commenti coloriti e piuttosto eccessivi, discussioni sul senso dell’iniziativa e sulla ‘ipocrisia’ di fondo. In molti hanno partecipato e stanno partecipando alla discussione.

Gianluca Ginoble, chi è la nuova fidanzata?/ Dalla fuga d'amore alla dedica: "Il mio nuovo amore..."

“C’è chi guarderà il concerto di Natale de Il Volo registrato ad agosto solo per trovare tra il pubblico chi suda come un maiale e chi mente…”, questo uno dei commenti apparsi su X in queste ore – riportato da Libero – e che forse ben rappresenta il livello della polemica che non si arresta dalla scorsa estate. Proprio in questo momento è in onda Natale ad Agrigento, il concerto de Il Volo realizzato per la vigilia di Natale e datato 31 agosto. Una scelta che può aprire a discussioni e pareri ma che di certo non è poi così lontana da una metodica consolidata nel settore e nel mondo dello spettacolo.