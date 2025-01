Polemica Supercoppa spagnola, la denuncia delle molestie

Nella giornata di oggi è scoppiata una polemica Supercoppa spagnola dopo la partita tra Real Madrid e Mallorca giocata in Arabia Saudita a Riyadh e finita per 3-0 in favore dei blancos che domenica dovranno affrontare il Barcellona nella finale per il trofeo. A far scoppiare l’indignazione e la polemica dei tifosi e non sono state le dichiarazioni di due donne, mogli di due calciatori del Mallorca, Cristina Palavra e Natalia Kaluzova che hanno denunciato molestie da parte di alcuni spettatori sauditi. “Un gruppo di persone è venuto verso di noi e ci ha filmato. In molti ci hanno spinto e insultato in arabo”

DIRETTA/ Altamura Sorrento (risultato 1-0) streaming video tv: sempre Leonetti! (Serie C, 10 gennaio 2025)

A denunciare l’accaduto è stata Cristina Palavra, moglie di Dani Rodriguez centrocampista del Mallorca, che ad As ha raccontato come un gruppo di ragazzi sauditi si sia avvicinato a dove era seduta con le altre mogli e compagne di suo marito per scattare foto e video, la loro reazione è stata quindi quella di uscire dallo stadio tutte insieme con i figli e recarsi nella zona degli autobus tutto questo però senza una protezione. Alle parole di Cristina si sono aggiunte quelle del marito che attacca direttamente la Federcalcio spagnola per l’organizzazione rivedibile e la pessima gestione della situazione.

DIRETTA/ Lucchese Spal (risultato 0-0) streaming video tv: subito vantaggio! (Serie C, 10 gennaio 2025)

Polemica Supercoppa spagnola, i disagi della partita

Mentre Cristina Palavra ha rassicurato tutti che nonostante lo spavento lei e i suoi figli stessero bene e fossero riusciti ad uscire dallo stadio tranquilli, Natalia Kaluzova ha aggiunto alcuni dettagli al racconto sostenendo che oltre alle foto e ai video il gruppo di ragazzi avesse iniziato a insultare in lingua araba il gruppo di donne e a spingerle. Anche un tifoso ha confessato ad As di non essere stato contento dell’organizzazione e che durante il tragitto dagli spalti all’autobus i tifosi sono stati insultati e molestati ripetutamente dai cittadini sauditi presenti.

Diretta/ Lazio Como (risultato 0-0) streaming video tv: Dia centravanti! (Serie A, oggi 10 gennaio 2025)

I fatti sgradevoli poi sono avvenuti anche in campo dove dopo il triplice fischio dell’arbitro tra i giocatori del Real Madrid e quelli del Mallorca è iniziata una piccola rissa, subito sedata, il motivo della lite è stato lo scambio di parole tra Pablo Maffeo, esterno della squadra delle Baleari, e Vinicius Junior insieme ad Asencio che si è poi scaldato quando Jude Bellingham ha colpito con un buffetto il calciatore avversario.