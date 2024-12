In vista dell’ormai imminente pranzo di Natale 2024, nel caso in cui siate ancora indecisi sul menù da presentare ai vostri commensali vogliamo proporvi una originale carrellata di piatti etnici che vengono tipicamente consumati all’estero nel corso delle festività natalizie utili per uscire dalle nostre preparazioni consuete ed – ovviamente – per stupire gli ospiti già pronti con le forchette in mano al grosso tavolo imbastito a festa: i piatti etnici natalizi sono ovviamente tantissimi e qui ve ne proporremo solamente alcuni tra quelli che abbiamo trovato online – o provato in primissima persona – e che ci sono sembrati più gustosi ed originali!

Partendo – quasi naturalmente – dall’antipasto del nostro pranzo di Natale 2024 etnico, senza andare troppo lontani rispetto al nostro bel paese potremmo puntare l’attenzione sulla tortilla al pomodoro spagnola: si tratta di una grossa frittata da cuocere in padella nella quale andranno inseriti obbligatoriamente almeno un paio di grossi pomodori maturi, per poi sbizzarrirsi con qualsiasi ingrediente possa venirci in mente in una sorta di rapidissima ricetta svuota frigo utile per far fuori qualche avanzo di troppo; oppure, in Messico come antipasto si è soliti consumare i tradizionali tacos de queso ottenuti a partire dalle tortilla fritte in abbondante olio bollente per ottenere le classiche ‘tasche’ poi riempite con un mix di cipolla, pomodori pelati, peperoncino verde non piccante, origano e formaggio.

I primi e i secondi etnici per il vostro pranzo di Natale 2024: dalla paella al brisket, i nostri consigli

Superato il capitolo degli antipasti, tra i primi etnici per il vostro pranzo natalizio vi ricordiamo (senza approfondirla, tanto è famosissima) la paella valenciana che si può realizzare sia con la carne che con il pesce, oppure anche con un mix tra i due; dedicando poi la nostra attenzione alla zuppa di mais messicana che si può preparare nell’arco di pochi minuti cucinando assieme una pannocchia, del mais precotto, una cipolla e una patata mettendo rapidamente d’accordo anche i vegetariani e vegani.

Ma ancor più originali – sempre tra i primi del pranzo di Natale 2024 – potrebbero essere gli spanakopita con riso e spinaci tipici della cucina greca: partite dal bollire riso e spinaci assieme, per poi mischiarli con noci e tofu tritati grossolanamente una volta che sarà raffreddato, il tutto da distribuire infine su una pirofila da forno precedentemente coperta da un paio di strati di pasta fillo che servirà anche per ricoprire il riso prima di infornarlo; ottenendo – insomma – una sorta di torta salata croccante.

Nei secondi etnici del vostro pranzo di Natale 2024 – infine – vi ricordiamo l’esistenza dell’inglese filetto alla Wellington (che, vale la pena ricordarlo, è piuttosto complesso da realizzare), oppure del gulash austriaco che altro non è se non uno stufato di manzo piccante aromatizzato alla paprica; ma se optaste per la carne vi suggeriamo di cimentarvi nel brisket di manzo texano: di complesso non c’è nulla se non la scelta di una eccellente punta di petto di manzo – qualcosa come 5 kg per 10 porzioni – che andrà avvolta in un mix di spezie e poi posizionata in una pirofila all’interno della carta stagnola per cuocerla circa 3 ore a 130 gradi in forno, e poi – dopo averla spacchettata – per altre 2 ore.