Stanno per chiudersi le iscrizioni al Premio Nazionale Olivetti fortemente voluto ed istituto dalla Camera di Commercio di Cosenza con il supporto della Fondazione dedicata alla figura di Adriano Olivetti e di Unioncamere con l’obiettivo di premiare imprese e scuole che grazie alla loro attenzione all’innovazione, allo sviluppo sociale responsabile e alla sostenibilità ambientale si sono rese una vera e propria eccellenza italiana ed un modello economico con lo sviluppo etico: le iscrizioni al Premio Nazionale Olivetti si chiuderanno il 31 gennaio 2025 e vi ricordiamo che per partecipare si potrà compilare sia il modulo pubblicato sul sito della Fondazione Adriano Olivetti, sia quello presente sul portale della Camera di Commercio di Cosenza.

Complessivamente l’obiettivo del Premio Nazionale Olivetti è quello di premiare i progetti imprenditoriali e scolastici che meglio rappresentano la costante ricerca di innovazione alla base del modello economico messo in piedi dall’ex deputato: da un lata saranno premiate le imprese eccellenti dal punto di visto dell’innovazione che hanno saputo mantenere sempre un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale e – soprattutto – sociale; mentre dell’altro un riconoscimento spetterà anche alle scuole che hanno attivato progetti formativi incentri sull’inclusione sociale e sulla tutela ambientale puntando ad un futuro più sostenibile.

Algeri (Camera di Commercio di Cosenza): “Il Premio Nazionale Olivetti mira a mettere in mostra l’Italia migliore”

“Con questo premio vogliamo mettere in evidenza l’Italia migliore – spiega il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri –, capace di innovare senza perdere di vista i valori umani, etici e sociali” che lo stesso Adriano Olivetti ha reso centrali nella sua idea d’impresa, precisando che “non è solo un riconoscimento” e che punta soprattutto a “costruire un futuro in cui sviluppo economico e responsabilità sociale non siano in contrapposizione” rendendo scuole e imprese premiate dei veri e propri “esempi da seguire” e motori di “un cambiamento positivo che vogliamo vedere nel nostro Paese“; ringraziando infine Unioncamere del supporto che ha deciso di dare all’iniziativa.

“Le risposte alle sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo – precisa dal conto suo la presidente della Fondazione Adriano Olivetti Cinthia Bianconi – trovano ispirazione nel modello d’impresa realizzato da Adriano Olivetti” che ha perfettamente coniugato “efficienza [ed] etica“; mentre il Premio Nazionale Olivetti “vuole essere un ponte tra il mondo produttivo e le nuove generazioni” che sappia trasmettere ai posteri l’importante eredità dell’imprenditore eporediese.