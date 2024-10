PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: QUALI MODULI E TITOLARI?

La decima giornata arriva nell’ultimo weekend di ottobre ma, parlando delle probabili formazioni Serie B, la collocazione è significativa soprattutto perché siamo alle soglie del turno infrasettimanale che avrà luogo martedì e mercoledì prossimo. Le venti formazioni di Serie B sono quindi attese da tre partite nello spazio di nove giorni (o anche meno) e di conseguenza le mosse degli allenatori saranno importanti anche più del solito – anche se magari le esigenze di turnover per stanchezza si faranno sentire soprattutto nei prossimi turni.

In ogni caso già da questo weekend la gestione delle forze potrebbe essere una variabile più significativa del solito, anche perché in Serie B non è molto frequente avere degli impegni in giorni infrasettimanali. Tutto questo premesso, non serve aggiungere molto altro per capire perché ci interessa parecchio curiosare tra le probabili formazioni Serie B per la decima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI PER LA 10^ GIORNATA

FOCUS PALERMO REGGIANA

Palermo Reggiana è il primo incontro al quale vogliamo dedicare qualche riga in più nella nostra “esplorazione” sulle probabili formazioni Serie B. I padroni di casa rosanero di mister Alessio Dionisi arrivano da un buon pareggio a Modena ma naturalmente adesso vogliono tornare al successo sfruttando il fattore campo e affidandosi a un modulo 4-1-4-1 con Desplanches in porta, un ruolo particolarmente delicato per Gomes che sarà il regista basso davanti alla difesa e Henry che dovrebbe invece essere il punto di riferimento più avanzato.

La Reggiana allenata da William Viali invece è reduce da una bella vittoria casalinga contro il Frosinone e quindi vuole dare continuità al momento positivo anche in una trasferta impegnativa. In questo caso il modulo è il 4-3-2-1 ad albero di Natale, con capitan Bardi estremo difensore, Stulac come perno centrale della mediana e il reparto offensivo che dovrebbe prevedere per la Reggiana una trequarti con Marras e Girma alle spalle del centravanti Vido, reduce dalla doppietta nella scorsa giornata.