PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: VERSO IL DEBUTTO

Rieccoci qui, le probabili formazioni Serie B tornano a farci compagnia in vista delle partite della prima giornata una nuova edizione del campionato cadetto, attese tra sabato 17 e domenica 18 agosto 2024 dopo l’anticipo che già al venerdì sera ha aperto la lunghissima avventura del campionato di Serie B 2024-2025. Certo, senza grandi riscontri precedenti e con il calciomercato ancora aperto non è facile indagare fra le scelte degli allenatori, molti dei quali sono pure al debutto su nuove panchine, ma qualcosa si può provare a dire.

Di certo sarà affascinante andare a caccia di notizie per le probabili formazioni Serie B. Tanti tifosi sognano grazie ai nuovi acquisti, a volte però possono essere ancora più importanti le conferme, specie quando la stagione è appena ai suoi inizi e per chi è appena arrivato non sempre è facile l’inserimento in una nuova realtà. L’altra variabile è la condizione di forma, altro aspetto non sempre facile da valutare durante l’estate, ma adesso proviamo ad accennare almeno qualcosa circa le probabili formazioni Serie B…

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI PER LA PRIMA GIORNATA

FOCUS BARI JUVE STABIA

Proviamo ad esempio ad approfondire qualcosa circa Bari Juve Stabia per le probabili formazioni Serie B. Dopo una stentata salvezza maturata solo attraverso i playout, il Bari si affida a Moreno Longo come allenatore e stasera al San Nicola (con tutte le cautele del caso) potrebbe proporre un modulo 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: in porta Radunovic; la difesa a tre composta da Pucino, Obaretin e Vicari; a centrocampo invece un reparto a quattro con Maiello, Benali, Oliveri e Ricci da destra a sinistra; infine il reparto offensivo del Bari, con Sgarbi e Sibilli sulla trequarti a sostegno del centravanti Lasagna.

Il morale invece è alto per la Juve Stabia, che arriva da una splendida promozione e vuole provare ad essere protagonista anche in Serie B, sotto la guida dell’allenatore Guido Pagliuca. Il modulo di riferimento per le Vespe campane dovrebbe essere il 4-3-1-2 e noi possiamo ipotizzare il portiere Matosevic protetto da una difesa a quattro con Floriani Mussolini, Varnier, Bellich e Mignanelli da destra a sinistra; centrocampo invece schierato a tre con Romeo, Leone e Buglio; infine Pierobon dovrebbe agire da trequartista alle spalle dei due attaccanti della Juve Stabia, Piscopo e Adorante.