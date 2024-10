PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: CHI GIOCA NELLA 11^ GIORNATA?

È nuovamente tempo di scandagliare le probabili formazioni Serie B: il campionato cadetto vive un altro infrasettimanale che prenderà il via martedì 29 ottobre e proseguirà il giorno seguente, siamo arrivati all’undicesima giornata di un torneo attualmente comandato dal Pisa ma che naturalmente è ancora in totale divenire, intanto possiamo dire che a giocarsi la promozione siano, oltre ai toscani, il Sassuolo e lo Spezia mentre in coda il tempo si sta esaurendo per Cosenza e Frosinone ma anche per il Cittadella, con la solita classifica corta che va a fare da contorno e ci presenta una intrigante e tiratissima lotta ai playoff.

Diretta/ Sampdoria Mantova (risultato finale 1-0): vittoria per i blucerchiati (Serie B, 27 ottobre 2024)

Intanto però, prima di analizzare le probabili formazioni Serie B con le scelte degli allenatori almeno per quanto riguarda le partite più importanti, dobbiamo dire che lo scenario apre sempre alle sorprese: inevitabile per esempio citare Frosinone e Pisa, che nel testa-coda della scorsa domenica hanno pareggiato nonostante la capolista abbia potuto giocare 85 minuti in superiorità numerica. Scatto di orgoglio del fanalino di coda forse anche dettato dall’energia portata dal nuovo allenatore Leandro Greco, lo vedremo ma intanto iniziamo il nostro viaggio attraverso le probabili formazioni Serie B.

Diretta/ Carrarese Cittadella (risultato 3-0): decisiva la doppietta di Cerri (Serie B, 26 ottobre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: BARI CARRARESE

Partiamo allora da Bari Carrarese con le probabili formazioni Serie B: partita delicata, i galletti segnano poco e Moreno Longo potrebbe pensare di cambiare l’assetto offensivo dando campo a Sibilli e Novakovich che prenderebbero così il posto di Lasagna e Favilli, rimasti a secco nella partita casalinga contro lo Spezia che ha comunque rappresentato un bel pareggio. Va poi detto che il Bari in mezzo ha giocatori di talento: Oliveri, Falletti e Bellomo hanno iniziato dalla panchina al Picco, e anche per naturale turnover potrebbero essere impiegati questa sera prendendo magari il posto di almeno due tra Favasuli, Maita e Benali, anche per non dare troppa trazione offensiva alla squadra.

Diretta/ Sassuolo Modena (risultato finale 2-0): Laurienté-Thorstvedt (Serie B, 26 ottobre 2024)

Per la Carrarese nelle probabili formazioni Serie B il discorso può essere diverso: i marmiferi arrivano da un roboante 3-0 al Cittadella e dunque toccare gli equilibri potrebbe essere rischioso, sicuramente ci aspettiamo una maglia da titolare per Leonardo Cerri che sabato ha segnato una doppietta mentre alle sue spalle Finotto e Alessandro Capello sgomitano per un posto sulla trequarti, per Antonio Calabro l’assetto è il 3-4-2-1 con un centrocampo nel quale non sono troppe le alternative al tandem formato da Palmieri e Nicolas Schiavi, altro motivo per cui la Carrarese potrebbe confermare i suoi undici di sabato.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: SALERNITANA CESENA

Altro match su cui fare un focus nelle probabili formazioni Serie B è Salernitana Cesena, gli amaranto sono in crisi e hanno perso anche a Cremona, dunque per Giovanni Martusciello potrebbe essere rivelazione andando a inserire altri calciatori. Yayah Kallon, Dalmonte e Braaf si candidano per un posto nel tridente offensivo, con Simy che rischia sulla concorrenza di Torregrossa e Wlodarczyk; a centrocampo invece potrebbe scattare l’ora di Maggiore e magari anche di Hrustic per alzare il baricentro, dunque possibilità di panchina per Andrés Tello e Soriano ma anche eventualmente per Njoh da terzino sinistro, a giocare potrebbe essere l’esperto Jaroszynski.

Il Cesena invece è reduce dal brillante 2-0 al Brescia e la sua certezza si chiama Cristian Shpendi, prodotto del settore giovanile che con una doppietta è salito a 6 gol in campionato e giocherà come prima punta, eventualmente sono Chiarello e Antonucci che potrebbero operare sulla trequarti scalzando Tavsan e Berti anche per naturale turnover, mentre in mezzo al campo la regia potrebbe essere affidata a Mendicino. Da valutare poi gli esterni: da Adamo-Daniele Donnarumma il Cesena potrebbe passare a Joseph Ceesay-Celia, o magari Michele Mignani potrebbe cambiarne solo uno rispetto a sabato.