PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: COSA ASPETTARCI NELLE PARTITE DEL MARTEDÌ?

I pronostici Champions League tornano naturalmente grazie alle partite che oggi, martedì 10 dicembre, aprono la sesta giornata: ormai abbiamo imparato che saranno nove incontri, suddivisi fra due anticipi all’ora di cena e le rimanenti sette partite nella classica fascia della prima serata. L’aspetto più significativo tuttavia è legato alla posta in palio che è sempre più alta e questo potrebbe incidere anche sui ragionamenti legati alle quote per indicare chi siano le favorite.

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sulle partite (5^ giornata, 27 novembre 2024)

Le prime cinque giornate infatti ci hanno già dato indicazioni, a volte pure sorprendenti. Un esempio ci riguarda da vicino: pur con tutta l’ammirazione per l’Atalanta, chi avrebbe potuto immaginare che a Bergamo sarebbe arrivato un Real Madrid costretto a un affannoso inseguimento? Adesso però non si può più sbagliare, ogni punto potrebbe fare la differenza in questa divertente “fase campionato” e allora noi per i pronostici Champions League ci concentriamo in particolare sulle due partite delle italiane che si giocheranno stasera.

Video Manchester City Feyenoord (3-3)/Gol e highlights: crolla Guardiola (Champions League, 26 Novembre 2024)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: ATALANTA REAL MADRID

Ne abbiamo già accennato e allora eccoci ad Atalanta Real Madrid per i pronostici Champions League. La Dea è la capolista di Serie A con nove vittorie consecutive in campionato, ma è anche ottima protagonista in Champions League, ancora imbattuta e reduce dai sei gol rifilati allo Young Boys. In casa contro una squadra che ha cinque punti in meno potrebbe essere favorita, se non che la rivale si chiama Real Madrid e non può più permettersi passi falsi. Il quadro allora è incerto, per l’agenzia Snai il segno 1 vale 2,65 mentre la quotazione del segno 2 è pari a 2,50. Il colpaccio sarebbe il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,60 volte la posta in palio.

Diretta/ Sporting Lisbona Arsenal (risultato finale 1-5): in gol anche Trossard! (26 novembre 2024)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LEVERKUSEN INTER

Di enorme significato sarà Leverkusen Inter, che si merita quindi a sua volta ampia citazione per i pronostici Champions League. I campioni di Germania contro i campioni d’Italia, i nerazzurri spiccano per non avere preso ancora gol e arrivano dalla vittoria per 1-0 contro il Lipsia, altra formazione tedesca. Il Bayer Leverkusen però è sicuramente più ambizioso e punta sul fattore campo per concedere il bis della vittoria già ottenuta contro il Milan e soprattutto per firmare l’aggancio in classifica all’Inter. Per l’agenzia Snai proprio il Leverkusen è favorito, ma non di molto: il segno 1 è indicato a 2,25 e il segno 2 a 3,10, mentre si sale infine ancora un pochino di più per il pareggio, con il segno X quotato a 3,50.