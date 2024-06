Pronostici Europei 2024/ Le quote e le previsioni su Germania Scozia (oggi venerdì 14 giugno)

PRONOSTICI EUROPEI 2024: COMINCIA L’AVVENTURA!

Arriva il momento di parlare dei pronostici degli Europei 2024: come sempre nei grandi tornei, il primo giorno c’è in realtà una sola partita, il match inaugurale che in questo caso sarà Germania Scozia, con i padroni di casa che di conseguenza saranno i grandi protagonisti a Monaco di Baviera e anche i principali favoriti per la vittoria, come avremo modo di scoprire meglio più avanti. Cresce però l’attesa anche a livello generale, ricordando che ad esempio domani sarà il giorno del debutto dell’Italia, con gli Azzurri nei panni dei detentori del titolo europeo.

Pronostico Europei 2024/ Mandorlini: "Spero l'Italia si confermi, e credo nella 'mia' Romania" (esclusiva)

L’analisi dei pronostici degli Europei 2024 può essere particolarmente divertente in questa prima fase del torneo, perché non conosciamo del tutto condizioni di forma e umori delle varie Nazionali. Naturalmente l’analisi delle rose a disposizione ci può dire chi abbia il ruolo di favorito in ogni singola partita, magari però con qualche rischio in più rispetto a quelli che si potrebbero correre andando avanti nel torneo. Ad esempio: questa Scozia potrebbe sorprendere la Germania nel debutto del girone A? Lo scopriremo stasera, per adesso analizziamo cosa ci dicono i pronostici degli Europei 2024 sulla partita inaugurale.

Vincitore Europei 2024/ Pronostico: le quote dicono Inghilterra, la Francia è la più forte... e l'Italia?

PRONOSTICI EUROPEI 2024: IL NOSTRO FOCUS SU GERMANIA SCOZIA

Passiamo quindi a presentare Germania Scozia per i pronostici degli Europei 2024. Il valore della rosa e il fattore campo assegnano sulla carta un doppio vantaggio alla Germania di Julian Nagelsmann, che nell’anno solare 2024 finora ha conquistato ben tre vittorie e un pareggio in quattro partite, anche se tutte sono state amichevoli. Adesso invece la posta in palio potrebbe iniziare a pesare, specie se ti chiami Germania e giochi Euro 2024 da padrona di casa, mentre la Scozia proverà a recitare da outsider alla ricerca di un’impresa che sarebbe di certo ricordata a lungo.

Infortunio Koopmeiners, cosa si è fatto?/ L'Olanda perde un altro top player per gli Europei (11 giugno 2024)

Ciò tuttavia non toglie nulla al fatto che i tedeschi siano favoriti oggi. Le quote dell’agenzia Snai per aprire i pronostici degli Europei 2024 con Germania Scozia ci dicono che i padroni di casa sono clamorosamente favoriti e il segno 1 per la vittoria della Germania è quotato a 1,28, mentre poi abbiamo quota 5,75 sul segno X e fino a ben 10 volte la posta in palio sul segno 2. Potrebbe anche essere una partita ricca di gol, perché l’Over 2,5 è quotato a 1,65 mentre l’Under ha una quotazione di 2,15. Le reti però potrebbero arrivare tutte da una parte, infatti il NoGol è quotato a 1,65, con il Gol invece a un valore pari a 2,15 la posta in palio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA