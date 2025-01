PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLA 22^ GIORNATA

Siamo in compagnia dei pronostici Serie A con le partite che si giocano per la 22^ giornata: arrivati alla terza di ritorno sono tornati anche gli impegni delle coppe europee per le squadre in Champions ed Europa League, dunque certamente un dato di cui tenere conto per la stanchezza di alcune di queste rappresentanti. Un esempio? La Juventus, che dopo la trasferta di Bruges fa visita al Napoli: un big match per i bianconeri che vogliono continuare a lottare per il quarto posto, detto che probabilmente il treno scudetto è passato senza raccogliere la squadra di Thiago Motta, a differenza di quella di Antonio Conte che le coppe non le gioca.

Tema di grande vantaggio eventuale per il Napoli, che già comanda la classifica e ora spera nella fuga giusta; domenica sarà chiamata a rispondere l’Inter, che spera nella grande rivale di sempre per guadagnare qualcosa al Via del Mare di Lecce; in chiave lotta per la Champions League invece i pronostici Serie A propongono un’intrigante Lazio Fiorentina, da vedere poi se anche il Milan riuscirà a risalire la classifica chiudendo il gap ma questo lo scopriremo appunto con le partite che si giocheranno a breve, alcune delle quali stiamo per analizzare con i pronostici Serie A.

PRONOSTICI SERIE A: COMO ATALANTA

Per i pronostici Serie A partiamo allora da Como Atalanta, la Dea ha ottenuto almeno i playoff di Champions League ma grazie al 5-0 sullo Sturm Graz rimane in corsa anche per andare subito agli ottavi in campionato invece deve provare a riprendere quota dopo tre pareggi e la sconfitta interna contro il Napoli, che l’ha allontanata dalla quota scudetto. Sta bene il Como, che ha demolito l’Udinese facendo un bel passo avanti verso la salvezza; questa sarà anche un’interessante sfida tra Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini, allenatori di generazioni diverse ma con la stessa voglia di esprimere un calcio propositivo.

Secondo le stime dell’agenzia Snai l’Atalanta parte in maniera decisamente favorita: il segno 2 per la vittoria della Dea vi farebbe guadagnare 1,80 volte quanto messo sul piatto, per il segno 1 che regola il successo del Como abbiamo un valore pari a 4,25 volte la vostra giocata e infine l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che equivale a 3,70 volte quello che sarà stato l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE A: NAPOLI JUVENTUS

Naturalmente non si può sfuggire da Napoli Juventus per i pronostici Serie A: una partita di straordinario interesse, al netto di una classifica che comunque conta eccome per entrambe. Partenopei in grande striscia e con il colpo di Bergamo che ha detto chiaro e tondo come questa squadra sia pronta per vincere lo scudetto, aspettando magari qualche altro innesto di calciomercato; Juventus attardata ma ancora imbattuta, confortanti le due ultime uscite contro Atalanta e Milan – con ritorno alla vittoria – ma martedì in Champions League c’è stato un passo indietro che deve chiaramente preoccupare.

L’agenzia Snai ha tracciato le quote sul big match del Maradona dicendoci che il Napoli è favorito, ma non di molto: abbiamo infatti un valore che ammonta a 2,10 volte la posta in palio sul segno 1 per la sua vittoria, l’eventualità dell’affermazione della Juventus è identificata dal segno 2 e vi farebbe guadagnare 3,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine ecco l’opzione del pareggio per la quale puntare sul segno X, con una vincita che corrisponde a 3,05 volte l’importo investito.