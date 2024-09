PRONOSTICI SERIE A: LE PREVISIONI SULLA QUINTA GIORNATA

È ancora tempo di pronostici Serie A, senza soluzione di continuità: la quinta giornata del campionato è infatti cominciata ieri con due anticipi e sabato 21 settembre assisteremo ad altre tre partite che ci lanceranno poi verso la domenica, in un turno davvero intrigante. Soprattutto oggi, perché è in programma Juventus Napoli: avremo dunque il ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium e la possibilità per il suo Napoli di spiccare il volo, distanziando la Juventus di 4 punti in classifica e lanciando già un segnale importante a tutte le rivali, anche se per contro i bianconeri possono operare il sorpasso e rimettersi in carreggiata dopo due pareggi.

I pronostici Serie A tuttavia ci consentiranno di analizzare un altro big match, e che sfida: il derby della Madonnina Inter Milan, anche in questo caso contesto simile con i nerazzurri che hanno un bel colpo per vincere la settima stracittadina consecutiva, ma i rossoneri appaiono in ripresa e sentono possibile spezzare la striscia negativa. Analizzeremo dunque i temi principali delle partite più importanti nel nostro viaggio attraverso i pronostici Serie A, come sempre ci faremo aiutare dalle quote che l’agenzia Snai ha emesso per le gare della quinta giornata e dunque, senza indugiare oltre, apriamo la valutazione.

PRONOSTICI SERIE A: JUVENTUS NAPOLI

Come già detto i pronostici Serie A ci conducono a parlare di Juventus Napoli, uno dei big match della quinta giornata: Antonio Conte era già stato da avversario allo Stadium quando allenava l’Inter, oggi siede sulla panchina di un’altra grande rivale di quella squadra con cui ha giocato per 13 stagioni, anche da capitano, e con la quale ha inaugurato quello straordinario ciclo che sarebbe poi diventato di nove scudetti consecutivi, vincendo i primi tre. Conte arriva da tre vittorie consecutive dopo la scoppola di Verona: il suo Napoli comincia finalmente a seguire i suoi dettami, ha appena rifilato quattro gol al Cagliari e adesso fa paura a tutti, perché sappiamo bene che la presenza del salentino è un valore aggiunto come ha dimostrato in tutte le squadre allenate nel corso della carriera.

La Juventus ha ancora la porta inviolata, ma si è bloccata in attacco: sei gol nelle prime due partite, zero nelle altre due abbassando anche il numero di occasioni e tiri, quello di Thiago Motta è un cantiere ancora aperto ma naturalmente in casa bianconera il tempo non può mai essere troppo. I pronostici Serie A per Juventus Napoli indicano un equilibrio con i bianconeri leggermente favorita: secondo la Snai il segno 1 per la sua vittoria ha un valore corrispondente a 2,20 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 per il successo del Napoli vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 3,40 volte la vostra giocata, infine il segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita pari a 3,30 volte la posta in palio.