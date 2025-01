PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 23^ GIORNATA

È ancora tempo di pronostici Serie B, perché sabato 25 gennaio prosegue senza soste il programma della 23^ giornata: siamo alla quarta di ritorno, ancora presto per definire uno scenario completo ma certamente abbastanza per tracciare un quadro parziale con qualche ipotesi su come potrebbe terminare questo appassionante campionato cadetto. Sicuramente ci sono squadre che ormai hanno capito per cosa dovranno lottare: il Sassuolo è in fuga verso quella che sarebbe una meritatissima promozione, in coda Sudtirol e Frosinone fanno invece i conti con una classifica pessima e che in questo momento parla di retrocessione diretta.

DIRETTA/ Spezia Sassuolo (risultato 2-1) video streaming tv: la decide Vignali! (Serie B, 24 gennaio 2025)

Nel mezzo arrivano tutte le altre, da Pisa e Spezia che corrono per la Serie A a un Palermo che, in ripresa, vuole arrivare ai playoff per poi giocarsi le sue carte e quindi una Sampdoria che allo stato attuale dell’arte sarebbe sostanzialmente condannata alla Serie C, dunque c’è davvero tanta carne al fuoco e il nostro compito nell’analisi dei pronostici Serie B è quello di provare ad anticipare gli esiti del campo per questa 23^ giornata, senza indugio allora tuffiamoci davvero nell’atmosfera sempre molto intensa e appassionante del campionato cadetto.

DIRETTA/ Carrarese Spezia (risultato finale 0-4): poker con Elia! (Serie B, 19 gennaio 2025)

PRONOSTICI SERIE B: CESENA BARI

Cesena Bari, che analizziamo con i pronostici Serie B, è una partita tra due squadre che hanno vissuto anni importanti nella massima serie anche nel terzo millennio, e che adesso sono in competizione per un posto nei playoff: in flessione il Cesena, che però dopo una serie di sconfitte e il pareggio interno contro il Cittadella è andato a vincere a Marassi riprendendo la marcia, il Bari invece arriva da due pareggi contro Reggiana e Brescia ma in precedenza aveva battuto lo Spezia terza forza del campionato, dunque una squadra che in qualche modo sta trovando ritmo e qualità.

Diretta / Palermo Juve Stabia (risultato finale 1-0), tre punti pesanti (Serie B, 19 gennaio 2025)

Parliamo dei pronostici sanciti dall’agenzia Snai che vogliono i romagnoli favoriti, forti del valore di 2,10 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria; per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Bari vi farebbe guadagnare una quota che corrisponde a 3,55 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, infine abbiamo il segno X sul quale puntare per il pareggio che, con questo bookmaker, porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte l’importo che avrete investito sulla partita del Dino Manuzzi.

PRONOSTICI SERIE B: MANTOVA SAMPDORIA

Bisogna anche trattare il tema di Mantova Sampdoria con i pronostici Serie B, abbiamo di fronte i virgiliani e i blucerchiati che sono sicuramente società nobili ma oggi in calo. Se non altro il Mantova è tornato a vincere una settimana fa, prendendosi lo scalpo del Cittadella in trasferta: tre punti fondamentali per evitare di avere ancora più acqua alla gola, quella che ha appunto una Sampdoria in crisi nera che non vince dal 27 ottobre, curiosamente partita casalinga contro il Mantova, ma da quel momento è entrata in una spirale che l’ha portata al terzultimo posto in classifica, con il baratro della Serie C spalancato davanti.

Per oggi i pronostici della Snai parlano di un equilibrio di fondo, spezzato appena marginalmente dal fatto che il segno 2 per la vittoria della Sampdoria vale 2,50 volte la posta in palio mentre il segno 1 che regola l’ipotesi dell’affermazione del Mantova reca con sé un guadagno pari a 2,70 volte l’importo investito; dunque, possiamo dire che i blucerchiati siano leggermente favoriti, per completare le informazioni ecco il segno X per il pareggio, che con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 3,20 volte la vostra giocata.