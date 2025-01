DIRETTA SASSUOLO SUDTIROL, GLI EMILIANI VOGLIONO CONFERMARE IL PRIMO POSTO

La domenica della ventiduesima giornata di Serie B si accende anche a Reggio Emilia con la diretta Sassuolo Sudtirol in campo alle 15,00 del 19 gennaio 2025. La sfida metterà di fronte due squadre che occupano posizioni di classifica opposte ma con la stessa voglia di fare punti.

Il Sassuolo di Fabio Grosso arriva da due vittorie consecutive contro Cosenza e Salernitana dopo aver perso lo scontro diretto contro il Pisa. Si trova in zona playout, invece, il Sudtirol che non vince da tre partite ed ha ottenuto un solo successo nelle ultime tredici partite.

DIRETTA SASSUOLO SUDTIROL, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La capolista di questa Serie B gioca nella diretta Sassuolo Sudtirol e per non perdersi queste emozioni sarà necessario collegarsi con Amazon Prime Video o con DAZN per seguire la partita in streaming. Inoltre, sarà possibile tenersi aggiornati sullo svolgimento del match anche attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontare le migliori azioni.

SASSUOLO SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Sassuolo di Grosso confermerà il suo 4-2-3-1 con Odenthal e Muharemovic davanti alla porta di Moldovan. Boloca e Obiang agiranno in mediana con Berardi, Thorstvedt e Laurienté alle spalle di Mulattieri.

Giocherà con la difesa a tre, invece, il Sudtirol di Castori che si affiderà a Veseli, Pietrangeli e Giorgini davanti alla porta difesa da Poluzzi. Molina e Zedadka saranno i due esterni di centrocampo mentre Rover e Odogwu giocheranno in attacco.

SASSUOLO SUDTIROL, LE QUOTE

Approfondiamo la diretta Sassuolo Sudtirol andando a vedere anche quali sono le quote della partite utilizzando le proposte di Bet365. I neroverdi sono nettamente favoriti e il loro successo è dato a 1,50 contro il 2 per gli ospiti a 7,00 e il pareggio X a 4,09.