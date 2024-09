PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE PER LE GARE DELLA 6^ GIORNATA

Si torna a parlare di pronostici Serie B perché le partite della sesta giornata sono dietro l’angolo: anzi, una è già stata giocata ed è Catanzaro Cremonese, ma come sempre il campionato cadetto si sviluppa nei giorni seguenti e allora sabato 20 settembre saremo in campo per delle partite davvero intriganti, che ci condurranno poi alle ultime tre partite che saranno quelle della domenica. Proveremo ad analizzare la maggior parte di queste sfide attraverso i pronostici Serie B, ricordando che ovviamente siamo solo all’inizio della stagione ma stanno già arrivando delle indicazioni interessanti per quanto riguarda la classifica.

Diretta/ Juve Stabia Palermo (risultato finale 1-3): la chiude Brunori (Serie B, 14 settembre 2024)

Al comando per esempio troviamo il Pisa: Pippo Inzaghi, dopo aver dominato un campionato con il Benevento e aver condotto il Venezia neopromosso alla semifinale dei playoff, ci sta riprovando e per ora guarda tutti dall’alto in basso, mentre in fondo alla classifica troviamo incredibilmente un Sampdoria che sta facendo anche peggio dell’anno scorso, non ha ancora vinto e adesso rischia seriamente di dover disputare tutta una stagione con l’acqua alla gola. Dando uno sguardo alle quote che i bookmaker emettono sulle gare, andiamo subito a cominciare il nostro viaggio attraverso i pronostici Serie B per la 6^ giornata.

Diretta/ Cremonese Spezia (risultato finale 1-1): Hristov firma il pareggio! (Serie B, 14 settembre 2024)

PRONOSTICI SERIE B: PISA BRESCIA

Ne abbiamo parlato per i pronostici Serie B, e allora Pisa Brescia ci consegna una bella opportunità per la capolista di spiccare ancora più il volo in classifica, perché dopo la bella vittoria di Salerno i toscani si sono messi davanti a tutti e stanno dimostrando di poter andare in fuga, forti anche di un allenatore che conosce molto bene la realtà del campionato cadetto. Attenzione però al Brescia, che si trova nel gruppetto delle inseguitrici: le rondinelle arrivano dal 4-0 rifilato al Frosinone e quest’anno, dopo stagioni di delusioni anche cocenti e una retrocessione poi revocata in sede d’ufficio, potrebbero essere alla volta buona per andare a caccia della promozione.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 5^ giornata: cosa aspettarci dal Rigamonti? (13-14 settembre 2024)

Le quote che l’agenzia Snai ha emesso con i pronostici Serie B ci dicono di un Pisa favorito all’Arena Garibaldi: il segno 1 per la vittoria della squadra nerazzurra vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,00 volte quello che avrete giocato, per contro abbiamo un valore che ammonta a 4,50 volte la posta sul segno 2 per il successo esterno del Brescia e l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita pari a 2,95 volte l’importo investito sulla partita di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: SAMPDORIA SUDTIROL

Bisogna parlare anche di Sampdoria Sudtirol nei pronostici Serie B: i blucerchiati stanno vivendo un incubo, dopo aver fatto un punto in tre giornate hanno esonerato Andrea Pirlo ma l’avventura di Andrea Sottil non è certo iniziata meglio, anzi il nuovo allenatore ha pareggiato in casa contro il Bari per poi perdere a Cosenza, con il risultato che la Sampdoria è ultima in classifica e oggi rischia di affondare ancor più, perché il Sudtirol si sta rivelando squadra concreta e che ha vinto le prime due partite, poi ha perso le due successive ma ha saputo rialzare la testa con il successo di Reggio Emilia, piazzandosi alle spalle del Pisa insieme a Brescia e Spezia.

Sfida che dunque pende dal lato altoatesino, ma la Snai non la pensa così e nei suoi pronostici Snai stabilisce il favore alla Sampdoria, con un valore di 2,05 volte la posta in palio sul segno 1 contro il 4,00 che regola l’ipotesi del segno 2, ovvero per l’affermazione del Sudtirol a Marassi. Si pensa dunque che i blucerchiati possano rinascere sfruttando il fattore campo; per completare le informazioni bisogna anche dire che l’eventualità del pareggio, che naturalmente viene identificata dal segno X, con questo booòkmaker vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,10 volte la cifra che avrete messo sul tavolo.