PRONOSTICO FORMULA 1: IL PUNTO DI GIAN CARLO MINARDI SUL GP MESSICO 2024

Il pronostico Formula 1 fa tappa questa volta al Gp Messico 2024: ad una sola settimana dal trionfo texano della Ferrari il circus torna per l’appuntamento all’autodromo Hermanos Rodriguez, nella capitale del Paese, e ci avviciniamo sempre più al termine di una stagione che, se pareva chiusa dal dominio di Max Verstappen e della Red Bull, si è improvvisamente riaperta grazie alla McLaren e in particolare Lando Norris, ma come già detto anche per la crescita non indifferente della Rossa, che ora ha grandi aspettative nel Gp Messico 2024.

C’è la speranza infatti che la Ferrari si ripeta dopo la doppietta Leclerc – Sainz ad Austin; c’è questa lotta per il Mondiale tra Verstappen e Norris quando mancano ancora cinque gare alla fine della stagione. C’è la volonta della Mercedes di riproporsi ad alti livelli in un Gran Premio che si disputerà a 2000 metri di altitudine e potrebbe provocare anche qualche sorpresa. Un Gran Premio del Messico in ogni caso tutto da vedere fino in fondo. Per presentarlo abbiamo sentito Giancarlo Minardi: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

È tempo del pronostico sul Gp Messico 2024: che gara si aspetta? E’ un Gran Premio che si correrà in particolari condizioni, ad un altitudine di 2000 metri un Gp Messico 2024 quindi veramente anomalo rispetto alle altre gare.

La Ferrari si ripeterà dopo Austin? La possibilità c’è, con una Ferrari che fa fatica in qualifica ma in gara si esprime molto meglio.

Ci sono ancora speranze che Leclerc vinca il Mondiale? No, direi di no: il distacco da Verstappen è troppo grande e alla fine sarà Verstappen a vincere il Mondiale. Verstappen sta gestendo bene il vantaggio in classifica che ha su Norris come del resto ha fatto anche a Austin disputando una buona gara.

Cosa pensa possa fare Verstappen qui nel Gp Messico 2024? Dovrebbe fare una buona gara e continuare a gestire il vantaggio che ha su Norris in questa corsa verso il Mondiale cheè diventato il suo principale obiettivo questa stagione.

Cosa farà invece Norris? Intanto dovrà fare cercare di fare meno errori visto che ha anche una macchina competitiva. Norris deve continuare a crescere per diventare sempre più un grande pilota.

Potrebbe esserci qualche sorpresa nel Gp Messico 2024? Direi di sì anche per la particolare tipologia del circuito, visto che si correrà in altura a Città del Messico.

Quindi anche un successo dell’Aston Martin come pronostico Gp Messico 2024? No, alla fine la vittoria se la giocheranno comunque i soliti team più forti: la Red Bull, la Ferrari, la Mercedes e la McLaren.

(Franco Vittadini)