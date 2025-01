Un giorno lieto per uno dei cantautori più iconici della scena italiana; Enzo Ghinazzi, oltremodo noto con il suo nome d’arte, Pupo, è diventato nonno per la quarta volta. Sua figlia Clara, lo scorso 8 gennaio, ha dato alla luce il quarto nipote del cantante; una tenera bambina di nome Gemma. Ovviamente, non poteva mancare il racconto della gioia per la tenera nascita, ben fotografato da un post pubblicato sui social proprio dal neo-nonno ‘alla quarta’.

“Nuntio vobis, gaudium magnum. Habemus ‘Pupa’. Nonno Pupo è lieto di annunciare la sua quarta nipote. Dopo Leonardo, Viole e Matteo è arrivata Gemma; figlia di Clara e di Oscar”. Inizia così Pupo – come riporta Adnkronos – nel post pubblicato sui social per dare l’annuncio della nascita della piccola Gemma che lo ha reso nonno per la quarta volta. “La già numerosa famiglia aumenta e siamo tutti pazzi di gioia. Benvenuta Gemma Tiranno Ghinazzi, avrai tutto il nostro amore e ti potrai fidare di noi”.

Ovviamente, non sono mancati i ringraziamenti sentiti e calorosi per la struttura ospedaliera che ha accolto la figlia di Pupo – Clara Ghinazzi – per la nascita della figlia Gemma che ha dunque reso il cantante nonno per la quarta volta. “Abbiamo scelto di venire qui non a caso, sapevo del grande lavoro del dottor Ciro Sommella e di tutta la sua equipe. Un lavoro eccezionale confermato anche da questo momento di grande gioia che ha toccato la mia famiglia. Ci siamo trovati benissimo ed è giusto darne testimonianza”. La piccola di casa Ghinazzi è nata lo scorso 8 gennaio 2025, nel tardo pomeriggio, presso l’ospedale San Donato di Arezzo.