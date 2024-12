Quando è la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Anticipazioni prossime puntate

Oggi e domani, 17 e 18 dicembre 2024, ci saranno due nuove registrazioni del dating show di Canale5 e stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni potrebbe esserci la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne tra Ciro e Gianmarco. L’ex volto di Temptation Island dopo la fine della sua relazione con Raoul Dumitras ha deciso di mettersi in gioco nel dating show di Canale5. Il suo trono è stato contraddistinto da alti e bassi. Ha iniziato dicendo di non trovare nessuno dei corteggiatori attraente fisicamente.

Chi è Martina De Ioannon/ Età, lavoro, ex fidanzato Raul Dumitras e la scelta della tronista a Uomini e Donne

Tuttavia nel corso delle puntate, Martina si è fatta conoscere con tutti i suoi pregi e i suoi difetti, e ha portato avanti un percorso fatto di emozioni, baci, passione. Ma anche discussioni, fraintendimenti, lacrime. E ora pare che la sua scelta sia sempre più vicina. Quando è la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Stando alle indiscrezioni dell’esperto del programma dovrebbe essere tra oggi e domani, con chi deciderà di abbandonare il programma per viversi la relazione lontano dalle telecamere?

Gianmarco Steri, chi è il corteggiatore di Uomini e Donne/ "Vorrei vivere Martina fuori"

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi sarà tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri?

Chi sarà la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? La 26enne romana nelle scorse puntate ha deciso di far restare solo due corteggiatori Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Tra i due ragazzi, quindi, si nasconde la scelta: uno di loro sarà il preferito della tronista. Due corteggiatori completamente diversi: uno, Ciro, napoletano e più piccolo d’età, l’altro Gianmarco che vive a Roma dove lavora come barbiere e ha alle spalle una lunga storia. Due ragazzi diversi, che a modo loro hanno saputo avvicinarsi a lei e a farla aprire sempre di più, puntata dopo puntata. Con entrambi ci sono state esterne importanti e scambi di baci tuttavia nella scorsa registrazione è scattato il bacio tra Martina e Gianmarco e Ciro, geloso, ha lasciato il programma. Stando alle indiscrezioni, però, Martina lo ha raggiunto nella sua città per chiarire e confrontarsi e sembra che la scelta possa proprio essere lui