Quattordicesima luglio 2024/ Quanto riceveranno i pensionati? (ultime notizie 22 giugno)

Il mese di luglio 2024 è molto atteso per l’accredito della quattordicesima. I pensionati beneficiari possono consultare il cedolino online così da accertarsi che la documentazione sia corretta.

I requisiti sono: avere almeno 64 anni d’età, titolari di AGO, e il reddito dev’essere inferiore a due volte il trattamento minimo previdenziale (per il 2024 è pari a 1.127,84€ mensili).

Quattordicesima luglio 2024: in che modo viene data?

La 14esima viene calcolata dall’INPS che tiene conto degli ultimi redditi. In caso di errori o variazioni si rischia una multa o l’annullamento dell’accredito.

Nel frattempo con un recente post Instagram l’ente previdenziale ha annunciato le novità che ci aspettano.

L’importo della quattordicesima cambia in base ad alcuni fattori essenziali: soprattutto gli anni di contributi versati e la differenza tra reddito da lavoro autonomo e dipendente.

Anni di Contributi Importo per Pensioni fino a 1,5 volte il TM Importo per Pensioni tra 1,5 e 2 volte il TM Fino a 15 anni (dipendenti) / 18 anni (autonomi) 437 euro 336 euro Oltre 15 e fino a 25 anni (dipendenti) / 28 anni (autonomi) 546 euro 420 euro Oltre 25 anni (dipendenti) / 28 anni (autonomi) 655 euro 504 euro

Novità di luglio sulla quattordicesima 2024

Tra le novità di luglio c’è lo stop dell’assegno per i pensionati all’estero. Il sistema cambia per 300 mila pensionati, che devono rinunciare al cartaceo e adottare l’accredito sul conto corrente oppure recandosi ad uno sportello fisico Western Union.

I pensionati che hanno accesso alla piattaforma – cedolino a parte – possono consultare anche altre informazioni:

Prospetti di liquazione;

Deleghe sindacali;

Modalità di pagamento;

Recupero della certificazione unica,

Modello Obis/M;

Conguagli Irpef;

Recupero indebiti.

L’accredito dovrebbe arrivare entro il 31 luglio 2024 per il rateo pensionistico del mese in corso. Mentre per chi perfeziona i requisiti dall’1° agosto al 31 dicembre 2024 riceverà la somma entro la fine di dicembre.











