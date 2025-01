In questi giorni Michele Longobardi è finito al centro delle polemiche per aver preso in giro le corteggiatrici e la redazione di Uomini e Donne. Il tronista aveva creato un profilo falso dove contattava le ragazze per creare delle dinamiche durante il suo percorso. Il tutto è avvenuto prima di Natale e la corteggiatrice maggiormente coinvolta è stata Mary Chiaro che ha poi scelto di rompere il silenzio e raccontare tutto alla redazione.

Insomma, Michele Longobardi è nei guai e non solo per questo motivo, ma anche per il fatto che pochi giorni dopo si scoprirà che al di fuori di Uomini e Donne si sentiva con un’altra ragazza e secondo le indiscrezioni si tratterebbe di Alessandra Somensi, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. In tutto ciò, Raffaella Scuotto fidanzata di Brando Efrikian si è fatta sentire dicendo quello che pensa sul ragazzo. La sua risposta arriva dai social, dopo che un follower le ha chiesto un parere sulla vicenda. Andiamo a scoprire cos’ha detto sul conto di Michele Longobardi.

Michele Longobardi insicuro o “cattivo”? La risposta di Raffaella Scuotto dopo il caos a Uomini e Donne

Raffaella Scuotto ha deciso di parlare di quanto sta succedendo con Michele Longobardi a Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, il ragazzo sarebbe arrivato a lasciare il trono dopo essere stato smascherato su più fronti e la fidanzata di Brando Efrikian non ha voluto tacere. “Mi dispiace immensamente per tutte le persone che ci lavorano dietro“, ha spiegato su Instagram. Poi ha continuato dicendo che la redazione e tutto lo staff merita grande rispetto per via dell’impegno continuo e costante nei confronti del cast. Raffaella Scuotto ha affermato di essere capace di riconoscere la cattiveria e di essersi domandata come mai Michele Longobardi abbia agito in questo modo.

“Non credo sia una persona nè cattiva nè furba, solo irrisolta“, ha continuato, precisando però di non giustificarlo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi spiegato di non conoscerlo e di avergli parlato solo poche volte, di conseguenza sottolinea che la sua è solo un’ipotesi nei suoi confronti. Intanto, si attende la prossima puntata per scoprire di più sulla seconda fase dello smascheramento del tronista, che presto secondo la cronologia della messa in onda, verrà “beccato” grazie ad una segnalazione che lo vede frequentare fuori un’altra ragazza. Come andrà a finire? E soprattutto, cosa ne pensate delle parole di Raffaella?