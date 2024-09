Un momento che poteva (e doveva) essere tecnicamente gioioso e spensierato come la festa nazionale di AVS – ovvero l’Alleanza Verdi-Sinistra – si è trasformato in un vero e proprio terreno di scontro politico a causa di un intervento (a dir poco) scioccante dello scrittore e deputato Christian Raimo che si è prodigato – davanti a centinaia di persone più o meno entusiaste – in un violentissimo attacco al ministro Giuseppe Valditara; con la risposta della maggioranza che non si è fatta attendere più di molto tanto da portare l’evento al centro di un’interrogazione parlamentare odierna.

Perugia: a 13 anni si suicida gettandosi dal balcone/ "Genitori le avevano proibito l'uso del cellulare"

Senza correre troppo in avanti all’interrogazione, vale la pena recuperare le parole di Raimo che su quel palco ha detto – seduto peraltro al fianco dei segretari Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – che “da un punto di vista politico Valditara va colpito perché è un bersaglio debole” che rappresenta anche – sempre a suo dire – “le tante debolezze di questo governo”, riassunto perfetto della “peggior ideologia” del governo in carica.

Tumore al seno recidivo e resistente: nuova terapia in arrivo/ Lo studio italiano: "Blocca il gene BRPF1"

Raimo nel suo breve e criticato (verrebbe da dire: giustamente) intervento è arrivato anche a proporre una vera e propria manifestazione contro il ministro dell’istruzione – “non contro la scuola”, precisa a scanso di improbabili equivoci – perché seppur sia “vero che non è lui l’avversario, è vero che lui è il fronte del palco di quel mondo che ci è avverso” e tacciandolo si essere “arrogante, cialtrone e lurido” l’esponente di AVS rinnova l’invito a “colpirlo come la Morte Nera in Star Wars”.

Valditara “profondamento colpito dalla violenza” di Raimo, ma Fratoianni minimizza: “Era una metafora”

Immediata – come dicevamo già prima – la reazione della maggior parte dei partiti di maggioranza alle parole dell’esponente di AVS, a partire dal capogruppo leghista Rossano Sasso che durante un incontro alla Camera ha voluto discutere dell’episodio “molto grave e pericoloso”, parlando di “affermazioni che sono di una gravità inaudita” che potrebbe scatenare la reazione di “qualcuno che quelle parole le potrebbe interpretare come un ordine”; il tutto per chiedere di garantire “l’incolumità e la protezione” del ministro dell’Istruzione “dalla violenza di determinati estremisti”.

Più tempo davanti lo schermo peggiora le capacità di parlare dei bambini/ Lo studio: influisce sulle abilità

Non manca – poi – neppure la reazione dell’onorevole meloniano Alessandro Amorese che ha espresso la sua “solidarietà e vicinanza” al collega, accusando lo scrittore di “giocare agli anni di piombo”, così come lo stesso Valditara si è detto “profondamente colpito dalla violenza delle parole usate contro di me”. Alle critiche ha risposto il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni che – dopo aver accusato la Lega di dispensare “veleno a piene mani nelle vene della società italiana” – ha cercato di chiarire la posizione di Raimo.

A suo dire – infatti – il collega non avrebbe rivolto “nessuna minaccia, né fisica né di altra natura” al dirigente del dicastero dell’istruzione e – promettendo che “da parte nostra ci sarà la massima attenzione affinché i toni del dibattito si abbassino” – ha posto l’accento sul fatto che la frase usata fosse un rimando ad “una grande saga cinematografica (..) come Star Wars” arrivando a definirsi “cavalieri Jedi che si [ribellano] contro l’oscurità” e ricordando che le “le metafore [vanno] prese per quello che sono“.

Il video dell’attacco di Christian Raimo a Valditara e la reazione del leghista Sasso