Manca davvero poco all’avvio di Amici 2024 ma un interrogativo su tutti domina la scena e non riguarda quella che sarà la formazione ufficiale degli allievi per la nuova edizione. La stagione del talent potrebbe partire con un’assenza di lusso e non è la prima volta che si vocifera di tale possibilità: stiamo parlando di Raimondo Todaro, da 3 anni docente di ballo nella scuola più seguita d’Italia.

Amici, perchè Raimondo Todaro lascia? Stefano Oradei sostituto/ Web in fiamme: “Devi dire la verità!"

Raimondo Todaro ci sarà ad Amici 2024? La questione ad oggi sembra ancora piuttosto ingarbugliata con più voci che certezza al riguardo. L’ultimo dettaglio arriva dal settimanale Di Più – come riporta Isa e Chia – con riferimento ai dissidi copiosi del docente con la collega Alessandra Celentano. Nello specifico, pare che Raimondo Todaro sia in qualche modo saturo delle troppe discussioni, al punto da voler lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro fuori da Amici 24: chi prende il suo posto?/ Tre ex del talent tra i candidati: chi sono

Raimondo Todaro, chi al suo posto ad Amici 2024 in caso di addio?

Ad oggi non si annoverano commenti da parte di Raimondo Todaro a proposito del possibile addio ad Amici 2024. Al contempo, pare che la volontà di Maria De Filippi non sia quella di mettersi alla ricerca di un sostituto, bensì tentare un’opera di convincimento per trattenere il docente in virtù della grande stima nutrita nei suoi confronti.

Chiaramente, in attesa di sapere se Raimondo Todaro ci sarà ad Amici 2024 si muovono le teorie a proposito di un possibile sostituto in vista della nuova stagione. Nelle scorse settimane si era parlato di un altro ex volto di Ballando con le stelle, ovvero Stefano Oradei. Non meno insistenti anche le voci su un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Adriano Bettinelli. In ogni caso, mancando notizie ufficiali siamo ancora nel contesto delle suggestioni e ipotesi; l’inizio di Amici 2024 si avvicina ed è dunque ovvio che non dovremo aspettare molto per conoscere la verità.

Amici 2024, quando inizia il serale? C’è la data/ Tutte le novità: giudici, cast e squadre