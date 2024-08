Amici 24, Raimondo Todaro pronto a dire addio nell’edizione 2024/2025? Chi prende il suo posto: rumor

Continuano i rumor sulla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi e su chi siederà dietro il bancone dei professori. Infatti, mentre da un lato non sembrano in discussione i posti di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano dall’altra appaiono più incerti quelli di Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Soprattutto su quest’ultimo l’addio ad Amici nell’edizione 2024/2025 sembra sempre più vicino e sui social non mancano anche indiscrezioni su chi possa essere il suo sostituto

Di recente, infatti, è stata l’influencer Viviana Bazzani a lanciare un indiscrezione molto interessante. Secondo l’opinionista tv, Maria De Filippi starebbe pensando di arruolare nel cast il ballerino Adriano Bettinelli, noto al pubblico di Canale 5 perché è stato uno dei allievi nelle passate edizioni del talent show. Per la cattedra di danza, dunque, al posto di Raimondo Todaro potrebbe arrivare Adriano Bettinelli mentre nei giorni scorsi altre indiscrezioni riportavano all’arrivo di un altro ex ballerino di Ballando con le stelle: Samuel Peron.

Insomma, secondo i rumor più incessanti ad Amici 2024/2025 dovrebbe arrivare Adriano Bettinelli al posto di Raimondo Todaro, anche se al momento ovviamente si tratta solo di rumor. Chi è il ballerino? Scelto da Garrison Rochelle, il ballerino partecipò all’ottava edizione del talent (vinta da Alessandra Amoroso) e sin da subito si è contraddistinto per le sue abilità nell’hip hop, nell’improvvisazione e nel contemporaneo, tuttavia non è mai riuscito a convincere del tutto la maestra Alessandra Celentano, che lo definì “scarso e con poca tecnica” in una puntata storica del programma. Se le indiscrezioni si rivelano vere e fondate i due ‘nemici’ si troveranno di nuovo insieme ma in questi anni il ballerino ha smentito la coreografa, si è fatto strada nel mondo della danza e ha fatto carriera quest’anno è nel corpo di ballo di Mariah Carey.