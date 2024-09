Enzo Paolo Turchi sta conquistando tutti al Grande Fratello, con un pubblico affezionato che sta scoprendo lati di lui che non conosceva. Il coreografo ha desiderato per tanti anni una figlia con la moglie Carmen Russo, avuta tramite fecondazione assistita in tarda età. Oggi è consapevole di essere un padre più anziano rispetto agli altri, e fa i conti con il fatto di non poterla vedere grande e cresciuta. Un fatto “senza soluzioni”, che Enzo Paolo Turchi ha voluto condividere con tutta l’Italia, forse per stare anche vicino a quei genitori che vivono la sua stessa situazione.

“Sono vecchio“, ha affermato Enzo Paolo Turchi, che questa settimana ha avuto un vero e proprio crollo in sauna, spiegando di avere una figlia meravigliosa ma di aver paura di non vederla diventare grande per via dell’età. In diretta, Alfonso Signorini ha voluto chiamarlo nella Mistery per parlare con lui di quanto successo e delle lacrime spese per la sua piccola Maria. In questi giorni, infatti, ha pianto spiegando che finita la puntata prova una grande mancanza per la famiglia. A parlare con lui Clarissa Burt, che lo ha messo di fronte ad un pensiero diverso: “Pensa al dono che hai avuto!“.

Alfonso Signorini, durante la diretta del 26 settembre 2024, non ha potuto fare a meno di chiedere ad Enzo Paolo perchè abbia deciso di entrare a far parte del Grande Fratello. Lui ha risposto molto onestamente, confessando di essere qui per superare alcuni problemi relativi alla sua infanzia, che ancora oggi gli fanno male. Un’altra delle sue preoccupazioni è che Maria un giorno non abbia nessuno al suo fianco, e quindi viva dei brutti momenti come ha vissuto lui stesso da piccolo.

Enzo Paolo Turchi ha poi fatto una rivelazione tenerissima. La figlia, prima che lui entrasse al Grande Fratello gli ha detto: “Io so quanti anni hai papà e sono fiera di te“, frase che lo ha fatto piangere, esattamente come il disegno che Signorini ha voluto mostrare in puntata: un arcobaleno colorato con una frase di stima verso il papà. Alfonso Signorini ha voluto porre l’attenzione su quanto i colori presenti sul disegno della figlia di Enzo Paolo Turchi siano un riflesso di quello che la bimba senta dentro di sè.