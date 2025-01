Riccardo, Francesco e Marco: i fratelli di Martina De Ioannon presenti alla scelta a Uomini e Donne

Martina De Ioannon, la tronista di Uomini e Donne, è pronta a fare la scelta nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 23 gennaio 2025. Dopo mesi di esterne, lacrime e baci, per Martina è arrivato il momento più importante del suo percorso nel programma di Maria De Filippi arrivano nella sua vita dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island e la fine della relazione con Raul Dumitras. Per scegliere tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, i due corteggiatori con cui ha deciso di concludere il trono, Martina ha scelto di volere al proprio fianco alcune delle persone più importanti della sua vita.

SCELTA DI MARTINA DE IOANNON A UOMINI E DONNE, CHI É?/ "Ho paura del no": Ciro e Gianmarco emozionati

Nello studio del dating show di canale 5, per la scelta di Martina, sono presenti non solo i cavalieri e le dame del parterre del trono over, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino ma anche i fratelli di Martina che hanno deciso di supportarla in un momento così importante.

Riccardo, Francesco e Marco: tutto sui fratelli di Martina De Ioannon

Ad accompagnare Martina De Ioannon in studio in occasione della fatidica scelta ci sono i suoi fratelli. Martina che è legatissima alla famiglia con cui lavora nel ristorante, ha tre fratelli con i quali ha un rapporto davvero speciale come conferma la loro presenza nello studio di Uomini e Donne.

Micaela Gagliardi: chi è la mamma di Martina De Ioannon/ Dietro le quinte di Uomini e Donne...

I fratelli di Martina si chiamano Riccardo, Francesco e Marco ma di loro non ci sono molte informazioni. E’ probabile, tuttavia, che tutti e tre, esattamente come Martina, lavorino nel ristorante di famiglia. Per la tronista, avere accanto una persona che piaccia ai propri fratelli è importante. Prima, però, di scegliere Ciro e cominciare con lui una storia, Martina si concede un ballo proprio con i suoi fratelli.