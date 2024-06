CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Grande concorrenza per Jonathan David. Piace Pinamonti (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TANTE TRATTATIVE MA…

Il calciomercato della Roma continua a muoversi per reperire rinforzi in attacco, soprattutto dopo l’annunciato ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea e la cessione di Andrea Belotti al Como. Jonathan David in particolare sembra essere nel mirino della Roma come possibile sostituto di Lukaku. Il Lille, proprietario del cartellino del giocatore, ha fissato il prezzo per il trasferimento, considerando l’interesse di numerosi club. Secondo Sky Sport DE, il centravanti canadese potrebbe essere ceduto per circa 20-25 milioni di euro.

Diverse società della Premier League, tra cui Manchester United, Chelsea e West Ham, hanno mostrato interesse. In Serie A, oltre alla Roma, anche il Milan sta seguendo il classe 2000. Una fitta concorrenza di calciomercato ma la Roma sta accelerando per fare la sua mossa, al momento a disposizione di Daniele De Rossi, che ha ufficialmente rinnovato fino al 2027 come tecnico giallorosso, c’è il solo Tammy Abraham in attacco e dunque fare la prima mossa tempestivamente potrebbe portare David nella Capitale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PINAMONTI NUOVA IDEA

Riguardo gli obiettivi offensivi per il calciomercato della Roma, un’idea nuova potrebbe essere quella legata ad Andrea Pinamonti, 25 anni, ora in vendita a prezzo di saldo dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B. Il contratto dell’attaccante con i neroverdi scade nel 2027, ma la preferenza del giocatore è ovviamente quella di rimanere in Serie A piuttosto che giocare in cadetteria, dove la formazione emiliana è scesa a sorpresa nell’ultimo anno dopo un campionato travagliato.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la Roma avrebbe messo gli occhi sull’ex Inter, autore di 11 gol e 2 assist nella stagione sfortunata con il Sassuolo. Il club giallorosso potrebbe acquistarlo per circa 10 milioni di euro, ma potrebbe anche considerare un prestito con diritto di riscatto, dato il lungo contratto di Pinamonti. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi sta aspettando la fine di giugno per avere l’ok dai parametri finanziari che la Roma deve osservare e sbloccare eventualmente la trattativa.

