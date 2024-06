Risultati Biella: Elezioni Comunali 2024/ Marzio Olivero sindaco Centrodestra: seggi nomi eletti Consiglio

MARZIO OLIVERO CONFERMATO SINDACO DI BIELLA: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Partendo dai dati sui risultati delle Elezioni Comunali del 2024, possiamo iniziare ad ipotizzare alcuni nomi dei candidati che sono stati eletti a Biella per i vari partiti e che subentreranno – dopo la necessaria ufficializzazione, dato che alcuni potrebbero ancore rinunciare – al Consiglio comunale sotto la guida (riconfermata dal 2019) del sindaco di centrodestra Marzio Olivero. La singolarità è che su questo territorio fino almeno al 2019 era la Lega a godere dei maggiori consensi, ma nei risultati delle Elezioni Comunali del 2024 a Biella – come in altre città – si è affermato a gran voce Fratelli d’Italia, mentre i leghisti hanno rischiato l’esclusione della soglia di sbarramento.

Insomma, il nuovo sindaco di Biella sarà Marzio Olivero con una certa continuità rispetto alle Comunali del 2019 quando ad avere a meglio fu il leghista Claudio Corradino sostenuto – ovviamente – dal centrodestra compatto. Quest’anno, invece, a fronte di un totale di voti del 53,81% per Marzio Olivero sono i meloniani a fare da padroni (titolari del 23,97% delle preferenze), con Forza Italia seconda in coalizione all’11,98% e la Lega ultima al 6,82%. Dall’altra parte, invece, sono stati abbastanza deludenti i risultati del centrosinistra alle Elezioni Comunali di Biella, con un 34,07% di consensi per la candidata Marta Bruschi, contrapposti al 10,60% dati al civico Andrea Foglio Bonda.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA: NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTRODESTRA

Insomma, seppur siano state necessarie diverse ore prima che si ufficializzassero i risultati delle Elezioni Comunali di Biella del 2024, in giorno dopo la chiusura degli scrutini possiamo confermare che il nuovo sindaco è il meloniano Marzio Olivero, accompagnato nel Consiglio da 20 candidati eletti tra le varie forze di maggioranza del centrodestra, con FdI ad occupare ben 10 seggi. Similmente, il centrosinistra dovrà accontentarsi di 8 (+1 per Marta Bruschi) consiglieri e chiudono la partita i due delle civiche a sostegno di Bonda. Di seguito, sulla scia dei risultati delle Elezioni Comunali 2024 di Biella vi lasciamo l’elenco completo della ripartizione dei seggi, con i nomi degli eletti e le percentuali di voto per ognuno degli 11 partiti/liste che si sono presentati alle urne:

Maggioranza con Olivero sindaco

– FdI (23,97%) 10 seggi: Luca Zani, Livia Caldesi, Amedeo Paraggio, Matteo Biassoli, Cristiano Franceschini, Anna Pisani, Mario De Nile, Rita Mancini, Omar Riffi, Erica Passarella

– Forza Italia (11,98%) 4 seggi: Edoardo Maiolatesi, Massimiliano Gaggino, Filippo Monteleone, Isabella Scaramuzzi

– Dino Gentile (11,80%) 4 seggi: Dino Gentile, Sara Gentile, Domenico Gallello, Mohamed Es Saket

– Lega (6,82%) 2 seggi: Giacomo Moscarola, Cristina Zen

Opposizione con Marta Bruschi e Andrea Foglio Bonda, consiglieri eletti

– PD (19,76%) 5 seggi: Paolo Furia, Greta Cogotti, Fulvia Zago, Andrea Basso, Paolo Rizzo

– Biella c’è (6,81%) 2 seggi: Sara Novaretti, Riccardo Bresciani

– M5S (3,45%) 1 seggio: Giuseppe Paschetto

– Buongiorno Biella (5,72%) 1 seggio: Luigi Apicella

– Costruiamo Biella (4,54%) 1 seggio: Teresa Barresi

