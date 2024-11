RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: VINCE IL BARCA

Come sono terminati i primi tempi dei risultati Champions League? Termina sullo 0-0 il primo tempo di Stoccarda Atalanta, con le due squadre che si sono date battaglia ma senza riuscire a sbloccare il risultato. L’Atalanta ha mostrato una buona propensione offensiva, come dimostrato da un’azione pericolosa di Retegui, che ha calciato un ottimo pallone in area cercando un compagno.

Tuttavia, la difesa dello Stoccarda è stata attenta e ha liberato l’area, concedendo solo un calcio d’angolo agli ospiti. Si conclude sullo 0-0 il primo tempo di Feyenoord Salisburgo, con entrambe le squadre che hanno cercato di sbloccare il risultato senza successo. Una delle migliori occasioni del Feyenoord è arrivata sui piedi di Trauner, che ha trovato spazio nei pressi del dischetto del rigore su una punizione ben calciata. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SECONDI TEMPI

Sono terminati adesso in 90 minuti delle prime due partite di questo antipasto del mercoledì sera targato Champions League. Crollo della formazione inglese dell’Aston Villa a quota nove punti, contro un ottimo Bruges. Decide la rete firmata dal centrocampista Vanaken direttamente dal dischetto. Vittoria importante per la squadra belga che sale a quota 6 in classifica.

Successo anche dello Shakhtar che ha la meglio sullo Young Boys, con protagonista assoluto Sudakov, autore di una rete ed un assist. La formazione ospite rimane quindi a quota zero punti in classifica. Per i padroni di casa 3 punti che li proiettano a quota 4 superando Bayern Monaco e Atletico Madrid che però devono ancora giocare. (Marco Genduso)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PRIMI TEMPI

Dopo 45 minuti di fuoco, abbiamo i risultati dei primi tempi di Champions League. La quarta giornata, relativamente al mercoledì di Champions, si apre con lo spettacolo tra Shakhtar Young Boys. Vantaggio degli svizzeri con Imeri sul regalo della difesa avversaria.

Pareggia i conti la formazione ucraina con Zubkov. Protagonista di giornata Sudakov che prima fa l’assist e poi trova il gol. Pareggio a reti bianche nell’altra sfida tra Bruges e Aston Villa. Poche emozioni con tanto equilibrio e una parata fondamentale di Emiliano Martinez ai danni di Tziolis. (Marco Genduso)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere le partite che ci diranno cosa succederà nei risultati Champions League per questa quarta giornata. Tra le squadre con saldo positivo possiamo sicuramente citare il Barcellona: dopo la sconfitta nel Principato di Monaco, condizionata anche da un’espulsione nel primo tempo, i blaugrana hanno segnato nove gol in due partite e soprattutto hanno demolito il Bayern nel big match, hanno un Robert Lewandowski che ha numeri “prime” e con il 4-0 al Santiago Bernabeu nel Clasico hanno fatto capire di fare sul serio, Hansi Flick ha staccato tutti nella Liga e nei risultati Champions League vuole prendersi gli ottavi.

Stasera il Barcellona affronta una trasferta che potremmo definire vintage al Marakanà di Belgrado, avversaria la Stella Rossa che è una delle squadre ad aver sempre perso nelle prime tre giornate; sembra tutto apparecchiato per il terzo successo consecutivo dei catalani ma, come abbiamo già detto, le sorprese non sono mancate nelle settimane precedenti e potrebbero non mancare in terra serba. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di capire come andrà la serata, Bruges Aston Villa e Shakhtar Young Boys stanno per cominciare e dunque torniamo a parlare di risultati Champions League con le vicende del campo! (agg. di Claudio Franceschini)

BIG IN CRISI

Lo abbiamo già detto, ma ci dobbiamo ripetere: incredibilmente la classifica che emerge dai risultati Champions League ci dice di almeno tre squadre che sarebbero corazzate, e che invece stanno facendo parecchia fatica. Fino allo scorso anno vedere Bayern Monaco, Atletico Madrid e Psg fuori dagli ottavi sarebbe stato incredibile, fatta salva per qualche rarissima eccezione; oggi tutte e tre dovrebbero giocare i playoff e l’Atletico Madrid, anche se in virtù dei risultati di ieri e dunque con una classifica parziale, sarebbe clamorosamente eliminato. Possibile? Sì: una sola vittoria a testa per queste tre squadre, il Bayern dopo aver centrato un 9-2 da record sulla Dinamo Zagabria ha pagato il calendario.

Tuttavia un 1-4 contro il Barcellona rimane un risultato pesantissimo, anche perché negli anni precedenti i bavaresi avevano dominato contro i blaugrana; l’Atletico Madrid fa ancora peggio perché dopo essere stato travolto dal Benfica ha perso in casa contro il Lille, il Psg ha battuto solo il Girona con un autogol al 90’ minuto ma se non altro ha 4 punti. Magra consolazione e occhio, abbiamo già visto che questa sera i risultati Champions League propongono proprio Psg Atletico Madrid ma rischia anche il Bayern, che ospita un Benfica che appare in palla. Vedremo come andranno le cose, intanto ieri il Manchester City è crollato a Lisbona e il Real Madrid ha perso in casa contro il Milan, a proposito di big in difficoltà… (agg. di Claudio Franceschini)

INTER E ATALANTA IN CAMPO!

I risultati Champions League ci introducono alle partite che si giocano mercoledì 6 novembre: ormai conosciamo la composizione del calendario e dunque vivremo le consuete nove sfide a completamento della quarta giornata, due di queste (Bruges Aston Villa e Shakhtar Young Boys) cominciano alle ore 18:45 mentre tutte le altre sono alle ore 21:00, chiaramente occhi puntati sui match che riguardano le squadre italiane e che nello specifico sono Inter Arsenal e Stoccarda Atalanta. L’Inter affronta una partita affascinante contro un Arsenal che grazie al progetto Mikel Arteta è tornato a giocarsi grandi cose, e che in questi risultati Champions League sta facendo bene.

Grande solidità per i Gunners, ma anche per lo Stoccarda che ospita l’Atalanta: attenzione perché nell’ultimo impegno i tedeschi hanno battuto la Juventus all’Allianz Stadium, dominando per larghi tratti e potendo vincere in maniera anche più rotonda. Naturalmente poi i risultati Champions League forniranno tanti altri spunti di riflessione, che noi proveremo ad analizzare; vedremo quello che succederà sperando che le nostre due rappresentanti possano farsi valere proseguendo il loro cammino verso gli ottavi di finale, sarà comunque complesso qualificarsi immediatamente.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SIAMO A METÀ CAMMINO

Con i risultati Champions League di questa sera arriviamo a metà percorso: come noto il girone unico è composto da otto giornate, questa è la quarta e dunque è chiaro che al termine di questa intensa serata potremo già tirare qualche somma. Quello che possiamo dire fino a questo momento è che la nuova formula sta creando uno scenario davvero intrigante: in pochi avrebbero potuto immaginare che Bayern Monaco e Atletico Madrid potessero perdere due partite su tre dovendo faticare addirittura per raggiungere i playoff, e attenzione perché gli impegni di questa sera sono tosti, soprattutto per i Colchoneros che fanno visita a un Psg comunque ridimensionato.

Sta invece volando l’Aston Villa, che dopo tre turni era insieme al Liverpool l’unica squadra ancora a punteggio pieno: continua lo straordinario lavoro di Unai Emery che questa sera potrebbe anche fare poker di vittorie sul campo del Bruges, che ha perso contro il Milan nel suo ultimo impegno. Staremo a vedere, davvero quest’anno con i risultati Champions League fare previsioni risulta davvero complicato e allora aspettiamo il verdetto dei campi, intanto ecco il quadro completo delle partite che saranno disputate tra qualche ora per chiudere la quarta giornata del girone unico.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 4^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Bruges Aston Villa 1-0: al 7′ st Vanaken H. (Club Brugge) .

RISULTATO FINALE Shakhtar Young Boys 2-1: al 31′ pt Zubkov O. (Shakhtar) , al 41′ pt Sudakov G. (Shakhtar) al 27′ pt Imeri K. (Young Boys) .

Ore 21:00 Bayern Benfica 0-0

Ore 21:00 Feyenoord Salisburgo 0-1

Ore 21:00 Inter Arsenal 1-0

Ore 21:00 Psg Atletico Madrid 1-1

Ore 21:00 Sparta Praga Brest 0-1

Ore 21:00 Stella Rossa Barcellona 1-2

Ore 21:00 Stoccarda Atalanta 0-0

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 12

Sporting Lisbona, Monaco 10

Borussia Dortmund, Aston Villa 9

Manchester City, Brest, Inter, Arsenal, Juventus, Bayer Leverkusen, Celtic, Dinamo Zagabria 7

Barcellona, Benfica, Real Madrid, Milan, Feyenoord, Bruges 6

Atalanta, Psv, Shakhtar 5

Stoccarda, Psg, Sparta Praga 4

Bayern, Girona, Atletico Madrid 3

Bologna 1

Sturm Graz, Stella Rossa, Lipsia, Salisburgo, Young Boys, Slovan Bratislava 0