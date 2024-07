RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score ritorno 1° turno: via al primo match (oggi 16 luglio)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: VIA AL PRIMO MATCH!

È iniziata la prima gara del ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2024/2025. Ad aprire le partite della giornata di oggi è Fc Ballkani, formazione kosovara, contro UE Santa Coloma, della Primera Divisiò andorrana. All’andata la sfida è terminata 2-1 per la squadra del Kosovo, che spera dunque di pareggiare o ancora meglio, vincere, per portare a casa il passaggio del turno. Più tardi, alle ore 18.00 italiane, scenderanno in campo altre sei squadre per tre match. Sfide anche alle 19, 19.30 e poi 21, per una giornata ricca di calcio che stabilirà chi passerà al turno successivo. Per la gara che sta attualmente giocando, quella tra Fc Ballkani e UE Santa Coloma, i favoriti sono i primi, che hanno già vinto all’andata in trasferta e in casa propria dovranno consolidare il risultato. (agg. JC)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I PRIMI VERDETTI

Oggi, martedì 16 luglio 2024, sarà un giorno che possiamo definire speciale per i risultati Champions League, perché ci attendono le prime otto partite di ritorno del primo turno preliminare. Questo significa che avremo i primi verdetti di una edizione che possiamo definire storica, dal momento che la Uefa Champions League 2024-2025 sarà ricordata per il cambio di format, con 36 squadre partecipanti al tabellone principale, con classifica unica e cinque italiane in gara, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in ordine di classifica.

In verità in questi primi turni estivi non ci sono novità: scendono in campo le squadre campioni nazionali dei campionati con il peggior ranking Uefa ed è da notare che in realtà il cammino nelle Coppe non finirà per nessuno: le vincitrici passeranno ovviamente al secondo turno, le perdenti invece passeranno ai preliminari di Conference League. Sono ancora lontane le luci della ribalta, quasi quanto la finale che si giocherà a Monaco di Baviera il 31 maggio 2025, obiettivo francamente impossibile per tutte le squadre che scendono già in campo per i risultati Champions League alla metà di luglio.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Scopriamo allora che cosa succederà oggi per il ritorno del primo turno preliminare con i risultati Champions League 2024-2025. Si comincerà già alle ore 16.30 (indicheremo sempre gli orari italiani in caso di differenze di fuso orario) con Balkani UE Santa Coloma, con i padroni di casa favoriti avendo già vinto per 2-1 all’andata in trasferta. Alle ore 18.00 ecco ben tre partite: Lincoln Red Imps Hamrun Spartans vedrà i padroni di casa ripartire dalla vittoria esterna dell’andata per 1-0; discorso opposto per HJK Helsinki Panevezys, dove saranno gli ospiti a dover gestire l’ottimo 3-0 casalingo dell’andata; infine, si riparte alla pari e cioè da un pareggio per 0-0 in Pyunik Dinamo Minsk.

Si passerà poi alle ore 19.00, quando potremo seguire Celje Flora Tallinn, partita sulla carta senza storia dal momento che i padroni di casa sloveni hanno vinto addirittura per 0-5 all’andata in trasferta; discorso simile alle ore 19.30 con FCSB Virtus, perché i rumeni hanno vinto per 1-7 all’andata a San Marino. Infine le due partite delle ore 21.00, che chiuderanno per oggi i risultati Champions League: Decic The New Saints ripartirà dalla vittoria gallese per 3-0 all’andata, mentre in Shamrock Rovers Vikingur Reykjavik si ricomincia da uno 0-0 che lascia tutto aperto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 16.30

Balkani UE Santa Coloma (and. 2-1)

Ore 18.00

Lincoln Red Imps Hamrun Spartans (and. 1-0)

HJK Helsinki Panevezys (and. 0-3)

Pyunik Dinamo Minsk (and. 0-0)

Ore 19.00

Celje Flora Tallinn (and. 5-0)

Ore 19.30

FCSB Virtus (and. 7-1)

Ore 21.00

Decic The New Saints (and. 0-3)

Shamrock Rovers Vikingur Reykjavik (and. 0-0)











