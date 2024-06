Risultati eletti Pd Piemonte, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Pentenero

SEGGI PD ELETTI ALLE REGIONALI PIEMONTE 2024: RISULTATI E NOMI CONSIGLIERI

Dopo un lungo scrutinio per i voti delle Regionali in Piemonte è arrivata la conferma che tutti si aspettavano: ha vinto Alberto Cirio per la seconda volta con la coalizione di centrodestra, mentre nel centrosinistra si è affermato tra i partiti principali solamente il PD, titolare di un buon 23,93% che rimane distante di appena un punto percentuale da Fratelli d’Italia che è a quota 24,43% delle preferenze. Bene, insomma, per il risultato del PD in Piemonte, ma lo stesso non si può dire per il resto della coalizione che sosteneva la candidatura di Giovanna Pentenero, con Avs e Sue che assieme hanno superato di poco il 8% (6,48 per l’Allenza, 2,43 per i renziani), mentre le due civiche non hanno superato la soglia di sbarramento.

Oltre ai risultati, dunque, è arrivato anche il momento di tirare le somme sugli eletti e sui seggi che spetteranno ai vari partiti che si sono candidati in Piemonte, con particolare attenzione – almeno tra queste righe – al PD, titolare di ben 13 poltrone nel Consiglio regionale sabaudo. I nomi confermati dei candidati Dem eletti sono: Gianna Pentenero – titolare di diritto di un seggio ‘extra’ -, Mauro Salizzoni, Monica Canalis, Daniele Valle, Alberto Avetta, Nadia Conticelli, Francesco Casciano, Simona Paonessa (Vercelli), Emanuela Verzella (Biella), Domenico Ravetti (Alessandria), Mauro Calderoni (Cuneo), Domenico Rossi (Novara), Isnardi Fabio (Asti). (agg di LD)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI PIEMONTE 2024

Il Pd si è presentato alle Elezioni Regionali Piemonte 2024 nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Giovanna Pentenero. L’obiettivo è quello di fare meglio rispetto a quanto accaduto alle Elezioni Regionali Piemonte 2019, quando a trionfare fu il centrodestra con Alberto Cirio, che adesso punta a riconfermarsi. Cinque anni fa, i dem avevano scommesso su Sergio Chiamparino, conquistando 10 seggi eletti sulla base del 22,4% delle preferenze. Anche in quella occasione, come adesso, non ci fu unione col M5S. È da capire se la strategia sarà vincente o meno, anche se la controparte ha tutti i favori del pronostico dalla sua parte.

“La nostra candidata è autorevole e abbiamo anche una squadra di candidati consiglieri competitiva per affrontare le Elezioni. Abbiamo delle proposte per risolvere i problemi del territorio nell’ambito della sanità, dei trasporti, del lavoro e dell’ambiente”, ha commentato alla vigilia il segretario regionale Domenico Rossi. Le liste dei candidati dem includono un totale di 40 persone, di cui 21 donne e 19 uomini. “Esse valorizzano il territorio, la parità di genere, il rinnovamento generazionale e soprattutto le competenze”. Ecco allora tutti i nomi dei candidati ai seggi in Piemonte col Pd suddividi nelle 8 circoscrizioni provinciali e nel listino maggioritario regionale:

– Torino: Raffaele Gallo; Anna Maria Barbero, Alberto Avetta, Monica Canalis, Francesco Casciano, Maria Grazia Cavallo, Paolo Cugini, Nadia Conticelli, Luca Di Salvo, Silvia Di Crescenzo, Giulio Fornero, Ellade Peller, Diego Sarno, Nicoletta Persico, Luca Sivera, Laura Pompeo, Daniele Valle, Stefano Vanzini, Federica Sanna, Maria Rita Spada.

– Alessandria: Domenico Ravetti, Noemi Agosti, Luca Gioanola Luca, Ivana Maggiolino.

– Asti: Maria Ferlisi; Fabio Isnardi.

– Biella: Rinaldo Chiola; Emanuela Verzella.

– Cuneo: Daniela Blengio; Ivana Borsotto Mauro Calderoni, Franca Giordano, Maurizio Marello.

– Novara: Domenico Rossi; Emanuela Allegra detta Milù, Lucia Caruso.

– Verbania: Alice De Ambrogi; Lucio Reggiori.

– Vercelli: Simona Paonessa; Alessandro Bizjak.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE REGIONALI PIEMONTE 2019

Come anticipato, l’avventura del Pd alle Elezioni Regionali Piemonte 2019 non è stata delle migliori. I dem col 22,4% furono il partito più votato della loro coalizione, composta da Chiamparino per il Piemonte del Sì (3,3%), Liberi Uguali Verdi (2,42%), Moderati per Chiamparino (1,8%), +Europa – Sì TAV (1,82%), Chiamparino Sì – DemoS (0,7%) e Italia in Comune (0,5%). Non fu sufficiente però a ottenere la vittoria, che andrò al centrodestra trainato dalla Lega. Il presidente uscente Sergio Chiamparino non fu confermato, ma ottenne il seggio che viene assegnato al candidato presidente classificatosi secondo.

Gli altri candidati eletti Pd furono 9: Mauro Salizzoni, Daniele Valle, Monica Canalis, Alberto Avetta, Raffaele Gallo, Diego Sarno (Torino); Domenico Ravetti (Alessandria); Maurizio Marello (Cuneo); Domenico Rossi (Novara). Di questi a essersi ricandidati sono molti: Daniele Valle, Monica Canalis, Alberto Avetta, Raffaele Gallo (da capolista), Diego Sarno, Domenico Ravetti, Maurizio Marello e Domenico Rossi.











