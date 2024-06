Risultati Europei 2024, classifica girone F/ Diretta gol live score delle partite (1^ giornata, 18 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024: OGGI SOLO DUE PARTITE!

Sono solo due le partite che martedì 18 giugno 2024 ci faranno compagnia con i risultati degli Europei 2024: questo perché si conclude la prima giornata della fase a gironi e il nuovo turno inizierà mercoledì, oggi dunque il girone F ci propone Turchia Georgia alle ore 18:00 e Portogallo Repubblica Ceca alle ore 21:00, sono i due match che rivelano le ultime quattro nazionali a dover esordire nella rassegna continentale e dire la loro nel quadro dei risultati degli Europei 2024. Di carne al fuoco ne abbiamo: per la Georgia di Kvhicha Kvaratskhelia sarà una partita storica, la prima di sempre nella fase finale di un grande torneo.

Di fronte avrà la non impossibile Turchia, che seguiamo anche noi con attenzione: in panchina c’è infatti Vincenzo Montella, uno dei Commissari Tecnici di casa nostra ad aver timbrato la qualificazione e che ora se la gioca con la speranza di fare meglio della versione precedente, quella che tre anni fa nel girone dell’Italia era stata eliminata senza appelli. Poi chiaramente il Portogallo, tra le big della competizione; scopriremo presto quello che succederà con i risultati degli Europei 2024 per questo martedì che sarà più breve rispetto agli altri giorni ma allo stesso modo molto intenso, ora andiamo a presentare meglio il contesto.

RISULTATI EUROPEI 2024: SI SVELA L’ULTIMA BIG

L’osservata speciale nei risultati degli Europei 2024 di oggi è sicuramente il Portogallo: sarà stato un pronostico campanilistico ma José Mourinho l’ha indicata come favorita per il titolo, certamente si tratta di una nazionale che può fregiarsi anche dell’esperienza di Roberto Martinez – agrodolce la sua esperienza con il Belgio – e che soprattutto sa già come si vince, perché otto anni fa aveva sbancato la Francia battendo i Bleus padroni di casa in finale e centrando un successo storico. Ora il Portogallo vuole giustamente dimostrare come quel successo non sia stato isolato, e che si possa rifare; non sarà semplice.

Le qualificazioni sono trascorse senza alcun ostacolo, dieci vittorie in altrettante partite con difesa blindata; francamente questo girone degli Europei 2024 appare assolutamente abbordabile e anzi ci aspettiamo che il Portogallo lo possa superare a punteggio pieno, poi però dagli ottavi in avanti le cose potrebbero cambiare come del resto si era già visto ai Mondiali in Qatar, quando i lusitani erano stati incredibilmente eliminati dal Marocco non riuscendo a gestire (come altre big, a dire il vero) un’avversaria inferiore. L’esordio con la Repubblica Ceca è particolarmente atteso, ma prima per i risultati degli Europei 2024 di oggi avremo Turchia Georgia…

RISULTATI EUROPEI 2024: 1^ GIORNATA GRUPPO F

Ore 18:00 Turchia Georgia

Ore 21:00 Portogallo Repubblica Ceca











