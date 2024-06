Risultati Europei 2024, classifiche gironi D, E/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata 21 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE GIRONI D, E: ALTRE TRE PARTITE!

Eccoci ad un nuovo appuntamento con i risultati degli Europei 2024, e con le classifiche dei gironi D e E che ci fanno compagnia venerdì 21 giugno: come sempre abbiamo tre partite in programma e si parte alle ore 15:00 con Slovacchia Ucraina, la seconda giornata di questo girone sarà completata domani sera da Belgio Romania mentre già oggi vanno in scena entrambe le partite del girone D, nello specifico Polonia Austria alle ore 18:00 e il big match Olanda Francia che prenderà il via alle ore 21:00. Per scoprire come andranno le cose ci affideremo ai campi, intanto per i risultati degli Europei 2024 possiamo fare qualche breve considerazione.

Iniziando dal girone E, dove le sorprese non sono mancate: certamente ha stupito tutti la vittoria della Slovacchia contro il Belgio, un colpo firmato Ivan Schranz che ha già sparigliato le carte nella classifica perché adesso i Diavoli Rossi sono chiamati alla rimonta per evitare la seconda eliminazione consecutiva dopo quella al Mondiale, ma intanto ha fatto benissimo anche la Romania che, nonostante un possesso palla di poco superiore al 30%, ha schiantato l’Ucraina con tre gol e ha costretto la nazionale di Sergiy Rebrov a battere proprio Francesco Calzona. Su queste premesse sarà una partita davvero intrigante e delicata, ma per i risultati degli Europei 2024 bisogna ora presentare l’altro girone.

RISULTATI EUROPEI 2024: LO SCENARIO DI OGGI

Nei risultati degli Europei 2024 spicca appunto Olanda Francia, una delle partite più attese per quanto riguarda la fase a gironi: entrambe vincenti all’esordio, sono appaiate in classifica anche se per il momento gli orange sono primi per aver segnato un gol in più rispetto ai Bleus. Va ricordato che queste due nazionali si erano già incrociate nel corso delle qualificazioni e la Francia aveva avuto la meglio; naturalmente in gara secca le cose potrebbero cambiare ma certamente l’Olanda deve dimostrare di poter fare risultati anche con qualche assenza di troppo e contro le big, cosa che negli ultimi anni è sempre mancata.

Nell’altra partita, ovviamente, si tratterà di rimanere in lizza per gli ottavi di finale: sia la Polonia che l’Austria sanno bene che all’ultima giornata dovranno sfidare due nazionali superiori come livello, ma potranno eventualmente sperare che una posizione di classifica già definita renda meno complicato l’incrocio; nell’impossibilità di fare calcoli a bocce ferme, anche perché giocheranno prima di Olanda e Francia, è chiaro che Michal Probierz e Ralf Rangnick andranno in campo con il solo obiettivo di vincere, poi eventualmente si vedrà quello che succederà nei risultati degli Europei 2024 quando finalmente il prossimo martedì si completerà anche questo girone D.

RISULTATI EUROPEI 2024

GIRONE D

Ore 18:00 Polonia Austria

Ore 21:00 Olanda Francia

CLASSIFICA: Olanda 3, Francia 3, Polonia 0, Austria 0

GIRONE E

Ore 15:00 Slovacchia Ucraina

CLASSIFICA: Romania 3, Slovacchia 3, Belgio 0, Ucraina 0











