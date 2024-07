RISULTATI EUROPEI 2024/ Che cosa succederà a Berlino? Diretta gol live score quarti, oggi 6 luglio

RISULTATI EUROPEI 2024: LA PARTITA SERALE

Parlando dei risultati Europei 2024, adesso naturalmente è il giunto il momento di aggiungere qualcosa in più anche a proposito della partita di prima serata, cioè naturalmente Olanda Turchia. Gli Orange non hanno avuto una fase a gironi particolarmente brillante, ma poi agli ottavi hanno avuto un incrocio non impossibile contro la Romania e ne hanno approfittato nel migliore dei modi, vincendo per 3-0, anche se il punteggio ha assunto proporzioni così ampie solamente nel finale.

DIRETTA INGHILTERRA SVIZZERA/ Video streaming Rai 2: storia quasi a senso unico (Europei 2024, 6 luglio)

L’Olanda però adesso può sognare, perché la Turchia è una buona squadra ma di certo avrebbero potuto esserci avversarie ben peggiori in questi quarti di finale di Euro 2024. D’altronde lo stesso discorso a parti invertite vale per la Turchia, che negli ottavi ha eliminato l’Austria con due gol di Demiral sugli sviluppi di calci d’angolo e adesso affronta l’Olanda che (per quanto possa valere questo dato) nel girone aveva perso contro gli austriaci. Vincenzo Montella per di più ritrova Hakan Calhanoglu e staremo a vedere se questo potrà aiutare la Turchia, che sarà spinta di fatto da un popolo intero stasera a Berlino… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMAZIONI INGHILTERRA SVIZZERA/ Quote: un ruolo scoperto per Gareth Southgate (Euro 2024, 6 luglio)

GLI ULTIMI DUE QUARTI OGGI!

Oggi sabato 6 luglio ci attendono molte altre emozioni per i risultati Europei 2024, perché si completano i quarti di finale e di conseguenza diventerà definitivo anche il quadro delle quattro semifinaliste, che naturalmente cominceranno a sognare davvero in grande in questa edizione degli Europei di calcio organizzata in Germania. La metà del tabellone è quella forse un po’ meno “nobile”, ma comunque il livello è alto e sicuramente ne vedremo delle belle pure stasera, magari compresi tempi supplementari e calci di rigore, se ciò dovesse rendersi necessario.

Germania contro l'arbitro Taylor/ Altro errore clamoroso: rigore negato contro la Spagna (6 luglio 2024)

Come al solito quindi adesso è il momento per scoprire con precisione che cosa ci riserverà oggi il calendario per i risultati Euro 2024 in compagnia degli ultimi due quarti di finale: si comincerà alle ore 18.00 con Inghilterra Svizzera allo stadio Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, sfida non banale anche perché finora gli elvetici si sono espressi meglio degli inglesi nel torneo, infine la partita serale si giocherà all’Olympiastadion di Berlino naturalmente alle ore 21.00 e sarà Olanda Turchia, che potremmo definire sfida tra outsider, anche se naturalmente di ottimo livello.

RISULTATI EUROPEI 2024: FOCUS SULL’INGHILTERRA

Abbiamo già accennato qualcosa sull’Inghilterra e allora parlando dei risultati Europei 2024 adesso approfondiamo il discorso sulla Nazionale di Gareth Southgate, che francamente ha fatto molta più fatica del previsto per arrivare fin qui e in particolare nell’ottavo di finale contro la Slovacchia si è ritrovata davvero sull’orlo del baratro, in svantaggio fino al 95’ minuto di gioco prima di essere salvata da Jude Bellingham e poi portata ai quarti dal gol di Harry Kane nei tempi supplementari – cioè gli unici due giocatori inglesi ad essere andati in gol finora.

Già nei gironi l’Inghilterra non aveva entusiasmato, con una vittoria di misura e due pareggi, ma naturalmente il bivio è stato contro la Slovacchia. Un’eliminazione sarebbe stata un flop devastante, anche in rapporto alla qualità della rosa (e degli esclusi), mentre lo scampato pericolo potrebbe valere la svolta. Attenzione però alla Svizzera, che nel girone ha messo i brividi alla Germania e poi negli ottavi ha eliminato in maniera perentoria l’Italia, come sappiamo fin troppo bene. Insomma, le emozioni saranno garantite fin da subito con i risultati Euro 2024 oggi…

RISULTATI EUROPEI 2024: QUARTI DI FINALE

ore 18.00 Inghilterra Svizzera

ore 21.00 Olanda Turchia











© RIPRODUZIONE RISERVATA