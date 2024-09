RISULTATI SERIE A: IN CAMPO TRE BIG!

I risultati Serie A ci proiettano verso le partite che si giocano sabato 28 settembre, con inizio alle ore 15:00, per gli anticipi della sesta giornata: nel dettaglio, si comincia dal Bluenergy Stadium con Udinese Inter e poi alle ore 18:00 avremo Genoa Juventus, per concludere con il classico appuntamento delle ore 20:45 che sarà Bologna Atalanta. Tre anticipi che vedono coinvolte quattro squadre che torneranno a giocare in Champions League, ma che nel frattempo devono fare i conti con una situazione di classifica ancora non straordinaria, per non dire delicata dopo un avvio di stagione che è stato particolarmente incerto.

I risultati Serie A ci diranno allora se la Juventus ritroverà gol e vittoria che mancano ormai da tre giornate, se l’Inter saprà rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby, che ha spezzato una serie di sei successi contro il Milan, e se l’Atalanta saprà andare oltre il ko casalingo incassato nel recupero contro il Como; in più abbiamo il Bologna che si è appena sbloccato, e naturalmente un’Udinese incredibilmente in zona scudetto e il Genoa che ha bisogno di punti. Questi e altri sono gli ingredienti per i risultati Serie A che ci attendono sabato 28 settembre, ora proveremo ad analizzare più nello specifico il contesto nel quale si giocano questi tre anticipi.

RISULTATI SERIE A: SENZA UN PADRONE

Sale l’attesa per i risultati Serie A di sabato, ed è giusto dire che in questo momento il campionato non abbia ancora un padrone. Con tutto il rispetto per squadre che stanno facendo più che bene e meritano la posizione di classifica che hanno, è certamente inusuale vedere il Torino in vetta e l’Udinese a giocarsi lo scudetto, così come l’Empoli; naturalmente si pensa che questo scenario non avrà una vita troppo lunga, ma intanto è attuale e allora possiamo dire senza timore di smentita che sono le big a latitare, quella che ha fatto più punti dopo cinque giornate è il Napoli che era anche quella partita peggio, e anche questo la dice lunga.

La Juventus, come detto, dopo un avvio confortante ha letteralmente smesso di segnare; l’Inter ha già mostrato qualche crepa di troppo al netto che il derby si potesse comunque perdere, l’Atalanta ha la peggior difesa del campionato e lo stesso Gian Piero Gasperini si è detto preoccupato dalla prestazione messa in campo contro il Como. In più il Bologna, che dalla Champions League è passato alla metà bassa della classifica: siamo solo all’inizio e non possiamo trarre troppi giudizi affrettati, ma è anche giusto presentare i risultati Serie A secondo quello che è il contesto attuale…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 6^ GIORNATA

Ore 15:00 Udinese Inter

Ore 18:00 Genoa Juventus

Ore 20:45 Bologna Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Torino 11

Napoli, Udinese 10

Juventus, Empoli 9

Inter, Milan 8

Lazio 7

Roma, Verona, Fiorentina, Atalanta, Bologna 6

Parma, Como, Genoa, Lecce 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2