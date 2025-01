RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LOTTA SALVEZZA COL DERBY VENETO IN PRIMO PIANO

Anche al lunedì l’attenzione deve restare altissima per i risultati Serie A, soprattutto nella lotta salvezza che sarà totalmente al centro dell’interesse nelle prossime ore di oggi, 27 gennaio 2025. Si partirà subito forte alle ore 18.30 con Venezia Verona, che ha il fascino di un derby regionale tra le due meravigliose città del Veneto. Nel calcio è l’Hellas ad avere la tradizione dalla sua parte, ma in favore degli scaligeri in questo momento ci sono soprattutto i quattro punti di vantaggio nella classifica di Serie A, dove entrambe le formazioni sono a forte rischio retrocessione.

Il Verona ha dalla sua sei vittorie, perché quando è in giornata buona sa fare spesso bottino pieno nei risultati Serie A, però i gialloblù hanno nettamente la peggiore difesa del campionato e per di più nel 2025 non hanno ancora segnato nemmeno un gol. La scorsa giornata ha sorriso maggiormente al Venezia, che si è preso almeno un discreto pareggio esterno a Parma, tuttavia di per sé insufficiente per cambiare il destino di una squadra che finora ha vinto solamente tre volte in tutto il campionato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: GIOCA ANCHE IL FANALINO DI CODA

Se il derby veneto non vi bastasse, alle ore 20.45 la prima serata sarà in compagnia di Genoa Monza per i risultati Serie A. Anche qui l’obiettivo è la salvezza, ma con orizzonti fatalmente diversi dovuti al fatto che i rossoblù hanno ben dieci punti in più rispetto ai loro ospiti brianzoli, 23 contro 13. Pur reduce dalla sconfitta contro la Roma, il Genoa sta vivendo un periodo certamente positivo: quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime giornate indicano la strada giusta verso la salvezza, con l’arrivo in panchina di Patrick Vieira che sembra avere dato un valore aggiunto.

Per il Monza invece questa è una stagione davvero difficile: la sconfitta a Bologna ha subito raffreddato gli entusiasmi rinati con la bella vittoria contro la Fiorentina, primo e finora unico acuto del nuovo corso di Salvatore Bocchetti. Il canovaccio del campionato del Monza sembra sempre lo stesso: tante prestazioni discrete, molti pareggi sfiorati (ben nove sconfitte su dodici sono arrivate con il minimo scarto) ma pochissimi punti all’attivo in classifica. Tempo da perdere non ce n’è più, serve un sorriso dai risultati Serie A già a Marassi…

RISULTATI SERIE A, 22^ GIORNATA

ore 18.30 Venezia Verona

ore 20.45 Genoa Monza

