RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: OGGI QUATTRO PARTITE!

Nuovo capitolo dei risultati Serie A che, come già dicevamo ieri, sono arrivati alla 17^ giornata: domenica 22 dicembre siamo sempre più vicini al Natale che nello specifico del massimo campionato di calcio significa anche una prossima apertura del calciomercato, con tutto quello che può comportare. Intanto oggi ecco quattro partite che daranno una nuova definizione alla classifica: Roma Parma è il lunch match delle ore 12:30, spazio poi alla sola partita delle ore 15:00 che sarà Venezia Cagliari (questo perché abbiamo avuto un anticipo anche al venerdì) e si prosegue alle ore 18:00 con Atalanta Empoli, con la Dea che vuole prendersi il titolo di campione d’inverno.

Per i risultati Serie A di questa domenica la chiusura sarà alle ore 20:45 con Monza Juventus, sfida intrigante ma soprattutto molto delicata per i bianconeri affetti da pareggite: dunque staremo a vedere quello che succederà, come detto stiamo entrando in una fase molto delicata della stagione perché le feste rappresentano sempre una sorta di spartiacque e il calciomercato potrebbe fare il resto a qualunque livello della classifica, adesso però andiamo a presentare altri temi specifici di questa domenica aspettando ovviamente che le quattro partite di cui sopra prendano il via.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: VERSO LA FINE DELL’ANDATA

I risultati Serie A ci avvicinano sempre più alla conclusione del girone di andata: dopo questa 17^ giornata avremo solo altri due turni per arrivare alla boa di metà stagione, dunque sarà tempo di considerazioni importanti che del resto si possono già fare oggi, perché ad esempio l’Atalanta prima in classifica sarà in corsa per lo scudetto anche tra qualche settimana ed è più che giusto che non si nasconda più, tra l’altro per come gioca ed è messa in campo da Gian Piero Gasperini sono in molti a sostenere che possa addirittura ambire a vincere la Champions League o comunque fare parecchia strada, ma certamente il campionato appare l’obiettivo più alla portata.

Avremo davvero una provinciale che riuscirà a mettere le mani sul tricolore come non avviene da almeno 30 anni? Bisognerà stabilirlo, la concorrenza non manca e per esempio la Juventus, attardata da 10 pareggi in 16 partite, vuole sicuramente rientrare nella corsa e ha tutte le possibilità per farlo, sta recuperando i vari infortunati e sul calciomercato potrebbe operare per sistemare qualcosa, la conditio sine qua non è tuttavia che faccia risultati contro le piccole e oggi, dopo il deludente 2-2 interno contro il Venezia, si sfida nuovamente un’ultima in classifica nel Monza, che ha un bisogno disperato di punti.

RISULTATI SERIE A: 17^ GIORNATA

Ore 12:30 Roma Parma

Ore 15:00 Venezia Cagliari

Ore 18:00 Atalanta Empoli

Ore 20:45 Monza Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 34

Fiorentina, Lazio 31

Juventus 28

Bologna 25

Milan 23

Udinese 20

Empoli, Torino 19

Roma, Genoa, Lecce 16

Parma, Como, Verona 15

Cagliari 14

Monza, Venezia 10